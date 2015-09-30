​Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу процентных доходов (TOП-10)

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу процентных доходов в совокупных доходах за первое полугодие 2015 года.

Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу процентных доходов в совокупных доходах (TOП-10):

№ Банки Процентные доходы/Доходы

(%) 1 Bank Melli Iran-Baku 263,85 2 Gunaybank 197,64 3 Zaminbank 122,66 4 Turanbank 108,46 5 ASB Bank 108,16 6 Muganbank 100,39 7 Кавказский банк развития 94,93 8 VTB Azerbaijan 94,91 9 Accessbank 92,91 10 Pasha Bank 89,85

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения.

** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.