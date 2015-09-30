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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу процентных доходов (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по удельному весу процентных доходов в совокупных доходах

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу процентных доходов в совокупных доходах за первое полугодие 2015 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу процентных доходов в совокупных доходах (TOП-10):

    Банки Процентные доходы/Доходы
    (%)
    1 Bank Melli Iran-Baku 263,85
    2 Gunaybank 197,64
    3 Zaminbank 122,66
    4 Turanbank 108,46
    5 ASB Bank 108,16
    6 Muganbank 100,39
    7 Кавказский банк развития 94,93
    8 VTB Azerbaijan 94,91
    9 Accessbank 92,91
    10 Pasha Bank 89,85

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения.

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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