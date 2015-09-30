​Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу процентных доходов (TOП-10)

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу процентных доходов в совокупных доходах за первое полугодие 2015 года.
Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу процентных доходов в совокупных доходах (TOП-10):
|№
|Банки
|Процентные доходы/Доходы
(%)
|1
|Bank Melli Iran-Baku
|263,85
|2
|Gunaybank
|197,64
|3
|Zaminbank
|122,66
|4
|Turanbank
|108,46
|5
|ASB Bank
|108,16
|6
|Muganbank
|100,39
|7
|Кавказский банк развития
|94,93
|8
|VTB Azerbaijan
|94,91
|9
|Accessbank
|92,91
|10
|Pasha Bank
|89,85
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения.
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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