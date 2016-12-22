Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу непроцентных доходов (ТОП-10)

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу непроцентных доходов в общих доходах за январь-сентябрь 2016 года.
Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу непроцентных доходов в общих доходах (TOП-5):
|№
|Банки
|Непроцентные доходы/Совокупные доходы (%)
|1
|AFB Bank
|58,6
|2
|PASHA Bank
|43,9
|3
|VTB Azerbaijan
|42,6
|4
|Caspian Development Bank
|41,1
|5
|Silkway Bank
|38,1
|6
|Kapital Bank
|36,8
|7
|Ziraat Bank Azerbaijan
|34,5
|8
|ASB Bank
|32,1
|9
|Bank of Baku
|20,1
|10
|Expressbank
|19,6
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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