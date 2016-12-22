Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу непроцентных доходов (ТОП-10)

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу непроцентных доходов в общих доходах за январь-сентябрь 2016 года.

Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу непроцентных доходов в общих доходах (TOП-5):

№ Банки Непроцентные доходы/Совокупные доходы (%) 1 AFB Bank 58,6 2 PASHA Bank 43,9 3 VTB Azerbaijan 42,6 4 Caspian Development Bank 41,1 5 Silkway Bank 38,1 6 Kapital Bank 36,8 7 Ziraat Bank Azerbaijan 34,5 8 ASB Bank 32,1 9 Bank of Baku 20,1 10 Expressbank 19,6

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