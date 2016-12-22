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    Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу непроцентных доходов (ТОП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу непроцентных доходов в общих доходах

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу непроцентных доходов в общих доходах за январь-сентябрь 2016 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу непроцентных доходов в общих доходах (TOП-5):

    Банки Непроцентные доходы/Совокупные доходы (%)
    1 AFB Bank 58,6
    2 PASHA Bank 43,9
    3 VTB Azerbaijan 42,6
    4 Caspian Development Bank 41,1
    5 Silkway Bank 38,1
    6 Kapital Bank 36,8
    7 Ziraat Bank Azerbaijan 34,5
    8 ASB Bank 32,1
    9 Bank of Baku 20,1
    10 Expressbank 19,6

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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