Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
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    Рэнкинг банков Азербайджана по сумме процентных доходов (январь-март, 2026)

    Финансы
    • 25 апреля, 2026
    • 15:20
    Рэнкинг банков Азербайджана по сумме процентных доходов (январь-март, 2026)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по сумме процентных доходов за январь-март этого года:

    Банки

    Процентные доходы банков (млн манатов)

    Годовая динамика процентных

    доходов банков

    1

    Kapital Bank

    308,667

    18,7%

    2

    International Bank of Azerbaijan

    295,084

    14,5%

    3

    PASHA Bank

    144,104

    17,8%

    4

    Bank Respublika

    78,967

    20,0%

    5

    Unibank

    69,578

    19,9%

    6

    Access Bank

    69,456

    17,8%

    7

    Xalq Bank

    51,476

    5,9%

    8

    Bank of Baku

    50,707

    24,5%

    9

    Yelo Bank

    50,649

    24,2%

    10

    Rabitabank

    38,292

    23,0%

    11

    Azer-Turk Bank

    36,336

    12,5%

    12

    Turan Bank

    28,052

    20,0%

    13

    Ziraat Bank Azerbaijan

    25,921

    86,3%

    14

    Express Bank

    22,495

    14,9%

    15

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    15,691

    36,0%

    16

    AFB Bank

    11,054

    93,1%

    17

    Azerbaijan Industry Bank

    10,963

    18,7%

    18

    Premium Bank

    9,731

    9,9%

    19

    Bank VTB Azerbaijan

    9,634

    -3,6%

    20

    Bank Eurasia

    4,259

    7,5%

    21

    Bank Melli Iran-Baku

    1,355

    -2,1%
    Банки Азербайджана
    Azərbaycandakı bankların faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-mart, 2026)

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