Azərbaycandakı bankların faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-mart, 2026)
- 25 aprel, 2026
- 15:20
"Report" Azərbaycandakı bankların bu ilin yanvar-mart aylarındakı faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
№
Banklar
Bankın faiz gəlirləri
(milyon manatla)
Bankın faiz gəlirlərinin
illik dinamikası
1
Kapital Bank
308,667
18,7%
2
International Bank of Azerbaijan
295,084
14,5%
3
PASHA Bank
144,104
17,8%
4
Bank Respublika
78,967
20,0%
5
Unibank
69,578
19,9%
6
Access Bank
69,456
17,8%
7
Xalq Bank
51,476
5,9%
8
Bank of Baku
50,707
24,5%
9
Yelo Bank
50,649
24,2%
10
Rabitabank
38,292
23,0%
11
Azer-Turk Bank
36,336
12,5%
12
Turan Bank
28,052
20,0%
13
Ziraat Bank Azerbaijan
25,921
86,3%
14
Express Bank
22,495
14,9%
15
Yapi Credi Bank Azerbaijan
15,691
36,0%
16
AFB Bank
11,054
93,1%
17
Azerbaijan Industry Bank
10,963
18,7%
18
Premium Bank
9,731
9,9%
19
Bank VTB Azerbaijan
9,634
-3,6%
20
Bank Eurasia
4,259
7,5%
21
Bank Melli Iran-Baku
1,355
-2,1%