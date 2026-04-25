Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
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    Рэнкинг банков Азербайджана по сумме операционных доходов (январь-март, 2026)

    Финансы
    • 25 апреля, 2026
    • 15:00
    Рэнкинг банков Азербайджана по сумме операционных доходов (январь-март, 2026)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по сумме операционных доходов за январь-март этого года:

    Банки

    Операционные доходы банка

    (в млн манатах)

    Годовая динамика

    операционных доходов банка

    1

    Kapital Bank

    471,855

    18,1%

    2

    International Bank of Azerbaijan

    430,131

    28,4%

    3

    PASHA Bank

    201,166

    -5,9%

    4

    Unibank

    105,184

    23,4%

    5

    Bank Respublika

    86,752

    15,2%

    6

    Access Bank

    73,884

    18,1%

    7

    Xalq Bank

    61,124

    3,6%

    8

    Bank of Baku

    56,882

    26,9%

    9

    Yelo Bank

    53,385

    18,9%

    10

    Rabitabank

    49,393

    21,5%

    11

    Azer-Turk Bank

    46,568

    14,2%

    12

    Turan Bank

    34,493

    21,3%

    13

    Ziraat Bank Azerbaijan

    31,166

    64,5%

    14

    Express Bank

    26,698

    12,5%

    15

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    21,824

    21,2%

    16

    Azerbaijan Industry Bank

    14,966

    14,6%

    17

    Premium Bank

    14,476

    22,2%

    18

    AFB Bank

    13,414

    71,2%

    19

    Bank VTB Azerbaijan

    12,368

    -10,4%

    20

    Bank Eurasia

    5,093

    8,9%

    21

    Bank Melli Iran-Baku

    1,314

    -10,7%
    Банки Азербайджана
    Azərbaycandakı bankların əməliyyat gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-mart, 2026)

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