    Azərbaycandakı bankların əməliyyat gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-mart, 2026)

    Maliyyə
    • 25 aprel, 2026
    • 15:00
    "Report" Azərbaycandakı bankların bu ilin yanvar-mart aylarındakı əməliyyat gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın əməliyyat gəlirləri

    (milyon manatla)

    Bankın əməliyyat gəlirlərinin

    illik dinamikası

    1

    Kapital Bank

    471,855

    18,1%

    2

    International Bank of Azerbaijan

    430,131

    28,4%

    3

    PASHA Bank

    201,166

    -5,9%

    4

    Unibank

    105,184

    23,4%

    5

    Bank Respublika

    86,752

    15,2%

    6

    Access Bank

    73,884

    18,1%

    7

    Xalq Bank

    61,124

    3,6%

    8

    Bank of Baku

    56,882

    26,9%

    9

    Yelo Bank

    53,385

    18,9%

    10

    Rabitabank

    49,393

    21,5%

    11

    Azer-Turk Bank

    46,568

    14,2%

    12

    Turan Bank

    34,493

    21,3%

    13

    Ziraat Bank Azerbaijan

    31,166

    64,5%

    14

    Express Bank

    26,698

    12,5%

    15

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    21,824

    21,2%

    16

    Azerbaijan Industry Bank

    14,966

    14,6%

    17

    Premium Bank

    14,476

    22,2%

    18

    AFB Bank

    13,414

    71,2%

    19

    Bank VTB Azerbaijan

    12,368

    -10,4%

    20

    Bank Eurasia

    5,093

    8,9%

    21

    Bank Melli Iran-Baku

    1,314

    -10,7%
    Azərbaycan bankları Bank renkinqi Əməliyyat gəlirləri
    Рэнкинг банков Азербайджана по сумме операционных доходов (январь-март, 2026)

    Son xəbərlər

    20:59

    "Qəbələ"nin baş məşqçisi: Kaxaber Sxadadze: "Hər oyun bizim üçün finala bərabər olacaq"

    Futbol
    20:53

    "Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Böyük futbol xırda detallardan ibarətdir"

    Futbol
    20:52

    Meksika XİN Çiuaua ştatındakı insidenti şərh edib

    Digər ölkələr
    20:43

    Afrika İttifaqı yaraqlıların Malinin paytaxtına və bölgələrinə hücumlarını pisləyib

    Digər ölkələr
    20:38

    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan-Ukrayna münasibətlərinin bütün spektri üzrə məzmunlu müzakirələr apardıq

    Xarici siyasət
    20:35

    İslam Bazarqanov Albaniyada Avropa çempionu olub

    Fərdi
    20:32
    Foto

    Azərbaycanın dağ xizəkçisi Şanel Akselsson Norveçdəki beynəlxalq yarışda 4-cü olub

    Fərdi
    20:26

    XİN Ukrayna ilə imzalanan saziş haqqında məlumat yayıb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    20:23
    Foto

    Premyer Liqa: "Qəbələ" - "Araz-Naxçıvan" oyununda qalib müəyyənləşməyib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti