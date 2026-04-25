Azərbaycandakı bankların əməliyyat gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-mart, 2026)
- 25 aprel, 2026
- 15:00
"Report" Azərbaycandakı bankların bu ilin yanvar-mart aylarındakı əməliyyat gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Banklar
|
Bankın əməliyyat gəlirləri
(milyon manatla)
|
Bankın əməliyyat gəlirlərinin
illik dinamikası
|
1
|
Kapital Bank
|
471,855
|
18,1%
|
2
|
International Bank of Azerbaijan
|
430,131
|
28,4%
|
3
|
PASHA Bank
|
201,166
|
-5,9%
|
4
|
Unibank
|
105,184
|
23,4%
|
5
|
Bank Respublika
|
86,752
|
15,2%
|
6
|
Access Bank
|
73,884
|
18,1%
|
7
|
Xalq Bank
|
61,124
|
3,6%
|
8
|
Bank of Baku
|
56,882
|
26,9%
|
9
|
Yelo Bank
|
53,385
|
18,9%
|
10
|
Rabitabank
|
49,393
|
21,5%
|
11
|
Azer-Turk Bank
|
46,568
|
14,2%
|
12
|
Turan Bank
|
34,493
|
21,3%
|
13
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
31,166
|
64,5%
|
14
|
Express Bank
|
26,698
|
12,5%
|
15
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
21,824
|
21,2%
|
16
|
Azerbaijan Industry Bank
|
14,966
|
14,6%
|
17
|
Premium Bank
|
14,476
|
22,2%
|
18
|
AFB Bank
|
13,414
|
71,2%
|
19
|
Bank VTB Azerbaijan
|
12,368
|
-10,4%
|
20
|
Bank Eurasia
|
5,093
|
8,9%
|
21
|
Bank Melli Iran-Baku
|
1,314
|
-10,7%