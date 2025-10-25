Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Рэнкинг банков Азербайджана по сумме непроцентных доходов (январь-сентябрь, 2025)

    Финансы
    • 25 октября, 2025
    • 15:00
    Рэнкинг банков Азербайджана по сумме непроцентных доходов (январь-сентябрь, 2025)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по сумме непроцентных доходов за январь-сентябрь этого года:

    Банки

    Непроцентных доходы

    банка

    (в млн манатах)

    Годовая динамика

    непроцентных д

    оходов банка

    1

    Kapital Bank

    463,557

    4,9%

    2

    International Bank of Azerbaijan

    326,488

    43,1%

    3

    PASHA Bank

    200,576

    3,0%

    4

    Unibank

    93,656

    10,2%

    5

    Xalq Bank

    39,811

    23,9%

    6

    Rabitabank

    34,958

    -15,1%

    7

    Bank Respublika

    30,209

    7,5%

    8

    Azer-Turk Bank

    27,915

    -6,3%

    9

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    21,036

    11,1%

    10

    Ziraat Bank Azerbaijan

    18,900

    38,3%

    11

    Turan Bank

    17,232

    16,8%

    12

    Bank of Baku

    15,124

    16,2%

    13

    Express Bank

    14,405

    -5,8%

    14

    Access Bank

    13,259

    -3,0%

    15

    Yelo Bank

    11,964

    -51,0%

    16

    Premium Bank

    11,786

    -7,6%

    17

    Azerbaijan Industry Bank

    11,691

    1,6%

    18

    Bank VTB Azerbaijan

    11,388

    15,8%

    19

    AFB Bank

    6,872

    4,8%

    20

    Bank BTB

    5,675

    32,9%

    21

    Bank Eurasia

    2,229

    29,2%

    22

    Bank Melli Iran-Baku

    0,225

    196,1%
    Банки Азербайджана Непроцентных доходы ренкинг
    Azərbaycandakı bankların qeyri-faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2025)

    Последние новости

    15:36

    Трамп встретится с эмиром и премьером Катара по пути в Малайзию

    Другие страны
    15:25

    Сирия впервые подписала соглашение о прокладке международного подводного кабеля

    Другие страны
    15:20

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру операционных расходов (январь-сентябрь, 2025)

    Финансы
    15:16
    Фото

    В Азербайджане прошел юношеский турнир по шахматам

    Индивидуальные
    15:09

    Израиль нанес удар по югу Ливана, погиб один человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:06

    В Гонконге из воды достали "черные ящики" разбившегося грузового самолета

    Другие страны
    15:00

    Рэнкинг банков Азербайджана по сумме непроцентных доходов (январь-сентябрь, 2025)

    Финансы
    14:56

    СМИ: США готовят новые санкции против России

    Другие страны
    14:50

    В Брюсселе в шпионаже в пользу Китая подозревают и журналиста

    Другие страны
    Лента новостей