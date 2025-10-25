Рэнкинг банков Азербайджана по сумме непроцентных доходов (январь-сентябрь, 2025)
- 25 октября, 2025
- 15:00
Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по сумме непроцентных доходов за январь-сентябрь этого года:
|
№
|
Банки
|
Непроцентных доходы
банка
(в млн манатах)
|
Годовая динамика
непроцентных д
оходов банка
|
1
|
Kapital Bank
|
463,557
|
4,9%
|
2
|
International Bank of Azerbaijan
|
326,488
|
43,1%
|
3
|
PASHA Bank
|
200,576
|
3,0%
|
4
|
Unibank
|
93,656
|
10,2%
|
5
|
Xalq Bank
|
39,811
|
23,9%
|
6
|
Rabitabank
|
34,958
|
-15,1%
|
7
|
Bank Respublika
|
30,209
|
7,5%
|
8
|
Azer-Turk Bank
|
27,915
|
-6,3%
|
9
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
21,036
|
11,1%
|
10
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
18,900
|
38,3%
|
11
|
Turan Bank
|
17,232
|
16,8%
|
12
|
Bank of Baku
|
15,124
|
16,2%
|
13
|
Express Bank
|
14,405
|
-5,8%
|
14
|
Access Bank
|
13,259
|
-3,0%
|
15
|
Yelo Bank
|
11,964
|
-51,0%
|
16
|
Premium Bank
|
11,786
|
-7,6%
|
17
|
Azerbaijan Industry Bank
|
11,691
|
1,6%
|
18
|
Bank VTB Azerbaijan
|
11,388
|
15,8%
|
19
|
AFB Bank
|
6,872
|
4,8%
|
20
|
Bank BTB
|
5,675
|
32,9%
|
21
|
Bank Eurasia
|
2,229
|
29,2%
|
22
|
Bank Melli Iran-Baku
|
0,225
|
196,1%