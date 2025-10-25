İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Azərbaycandakı bankların qeyri-faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2025)

    Maliyyə
    • 25 oktyabr, 2025
    • 14:59
    "Report" Azərbaycandakı bankların bu ilin yanvar-sentyabr aylarındakı qeyri-faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın qeyri-faiz gəlirləri

    (milyon manatla)

    Bankın qeyri-faiz gəlirlərinin

    illik dinamikası

    1

    Kapital Bank

    463,557

    4,9%

    2

    International Bank of Azerbaijan

    326,488

    43,1%

    3

    PASHA Bank

    200,576

    3,0%

    4

    Unibank

    93,656

    10,2%

    5

    Xalq Bank

    39,811

    23,9%

    6

    Rabitabank

    34,958

    -15,1%

    7

    Bank Respublika

    30,209

    7,5%

    8

    Azer-Turk Bank

    27,915

    -6,3%

    9

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    21,036

    11,1%

    10

    Ziraat Bank Azerbaijan

    18,900

    38,3%

    11

    Turan Bank

    17,232

    16,8%

    12

    Bank of Baku

    15,124

    16,2%

    13

    Express Bank

    14,405

    -5,8%

    14

    Access Bank

    13,259

    -3,0%

    15

    Yelo Bank

    11,964

    -51,0%

    16

    Premium Bank

    11,786

    -7,6%

    17

    Azerbaijan Industry Bank

    11,691

    1,6%

    18

    Bank VTB Azerbaijan

    11,388

    15,8%

    19

    AFB Bank

    6,872

    4,8%

    20

    Bank BTB

    5,675

    32,9%

    21

    Bank Eurasia

    2,229

    29,2%

    22

    Bank Melli Iran-Baku

    0,225

    196,1%
    Azərbaycan bankları qeyri-faiz gəlirləri renkinq
