Рэнкинг банков Азербайджана по сумме непроцентных доходов (январь-март, 2026)
Финансы
- 25 апреля, 2026
- 15:40
Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по сумме непроцентных доходов за январь-март этого года:
|
№
|
Банки
|
Непроцентные доходы
банков (млн манатов)
|
Годовая динамика непроцентных
доходов банков
|
1
|
Kapital Bank
|
163,188
|
17,1%
|
2
|
International Bank of Azerbaijan
|
135,047
|
74,4%
|
3
|
PASHA Bank
|
57,062
|
-37,6%
|
4
|
Unibank
|
35,606
|
30,8%
|
5
|
Rabitabank
|
11,101
|
16,8%
|
6
|
Azer-Turk Bank
|
10,232
|
20,7%
|
7
|
Xalq Bank
|
9,648
|
-7,2%
|
8
|
Bank Respublika
|
7,785
|
-17,9%
|
9
|
Turan Bank
|
6,441
|
27,6%
|
10
|
Bank of Baku
|
6,175
|
50,3%
|
11
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
6,133
|
-5,1%
|
12
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
5,245
|
4,2%
|
13
|
Premium Bank
|
4,745
|
58,4%
|
14
|
Access Bank
|
4,428
|
23,9%
|
15
|
Express Bank
|
4,203
|
1,2%
|
16
|
Azerbaijan Industry Bank
|
4,003
|
4,8%
|
17
|
Yelo Bank
|
2,736
|
-33,5%
|
18
|
Bank VTB Azerbaijan
|
2,734
|
-28,3%
|
19
|
AFB Bank
|
2,360
|
11,8%
|
20
|
Bank Eurasia
|
0,834
|
16,3%
|
21
|
Bank Melli Iran-Baku
|
(0,041)
|
-
