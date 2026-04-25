    Azərbaycandakı bankların qeyri-faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-mart, 2026)

    Maliyyə
    • 25 aprel, 2026
    • 15:40
    Azərbaycandakı bankların qeyri-faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-mart, 2026)

    "Report" Azərbaycandakı bankların bu ilin yanvar-mart aylarındakı qeyri-faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın qeyri-faiz gəlirləri

    (milyon manatla)

    Bankın qeyri-faiz gəlirlərinin

    illik dinamikası

    1

    Kapital Bank

    163,188

    17,1%

    2

    International Bank of Azerbaijan

    135,047

    74,4%

    3

    PASHA Bank

    57,062

    -37,6%

    4

    Unibank

    35,606

    30,8%

    5

    Rabitabank

    11,101

    16,8%

    6

    Azer-Turk Bank

    10,232

    20,7%

    7

    Xalq Bank

    9,648

    -7,2%

    8

    Bank Respublika

    7,785

    -17,9%

    9

    Turan Bank

    6,441

    27,6%

    10

    Bank of Baku

    6,175

    50,3%

    11

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    6,133

    -5,1%

    12

    Ziraat Bank Azerbaijan

    5,245

    4,2%

    13

    Premium Bank

    4,745

    58,4%

    14

    Access Bank

    4,428

    23,9%

    15

    Express Bank

    4,203

    1,2%

    16

    Azerbaijan Industry Bank

    4,003

    4,8%

    17

    Yelo Bank

    2,736

    -33,5%

    18

    Bank VTB Azerbaijan

    2,734

    -28,3%

    19

    AFB Bank

    2,360

    11,8%

    20

    Bank Eurasia

    0,834

    16,3%

    21

    Bank Melli Iran-Baku

    (0,041)

    -
    Azərbaycan bankları Bank renkinqi Qeyri-faiz gəlirləri
    Рэнкинг банков Азербайджана по сумме непроцентных доходов (январь-март, 2026)

    Son xəbərlər

    20:59

    "Qəbələ"nin baş məşqçisi: Kaxaber Sxadadze: "Hər oyun bizim üçün finala bərabər olacaq"

    Futbol
    20:53

    "Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Böyük futbol xırda detallardan ibarətdir"

    Futbol
    20:52

    Meksika XİN Çiuaua ştatındakı insidenti şərh edib

    Digər ölkələr
    20:43

    Afrika İttifaqı yaraqlıların Malinin paytaxtına və bölgələrinə hücumlarını pisləyib

    Digər ölkələr
    20:38

    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan-Ukrayna münasibətlərinin bütün spektri üzrə məzmunlu müzakirələr apardıq

    Xarici siyasət
    20:35

    İslam Bazarqanov Albaniyada Avropa çempionu olub

    Fərdi
    20:32
    Foto

    Azərbaycanın dağ xizəkçisi Şanel Akselsson Norveçdəki beynəlxalq yarışda 4-cü olub

    Fərdi
    20:26

    XİN Ukrayna ilə imzalanan saziş haqqında məlumat yayıb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    20:23
    Foto

    Premyer Liqa: "Qəbələ" - "Araz-Naxçıvan" oyununda qalib müəyyənləşməyib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti