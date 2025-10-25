Рэнкинг банков Азербайджана по размеру уставного капитала (01.10.2025)
- 25 октября, 2025
- 13:20
Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру уставного капитала на 1 октября 2025 года:
|
№
|
Банки
|
Уставный капитал
банка
(в млн манатов)
|
Годовая динамика уставного капитала банка
|
1
|
International Bank of Azerbaijan
|
1 281,271
|
4,5%
|
2
|
Xalq Bank
|
446,600
|
22,4%
|
3
|
Yelo Bank
|
378,000
|
0,0%
|
4
|
PASHA Bank
|
354,512
|
0,0%
|
5
|
Bank VTB Azerbaijan
|
315,815
|
0,0%
|
6
|
Kapital Bank
|
265,850
|
0,0%
|
7
|
Premium Bank
|
174,601
|
12,9%
|
8
|
Unibank
|
138,200
|
0,0%
|
9
|
Access Bank
|
121,750
|
0,0%
|
10
|
Express Bank
|
112,545
|
0,0%
|
11
|
Rabitabank
|
101,300
|
0,0%
|
12
|
Turan Bank
|
100,006
|
0,0%
|
13
|
Azer-Turk Bank
|
79,000
|
58,0%
|
14
|
Bank Respublika
|
73,961
|
0,0%
|
15
|
Bank Melli Iran-Baku
|
73,611
|
0,0%
|
16
|
Bank Eurasia
|
71,800
|
0,0%
|
17
|
Bank BTB
|
71,450
|
0,0%
|
18
|
AFB Bank
|
70,393
|
0,0%
|
19
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
65,500
|
0,0%
|
20
|
Azerbaijan Industry Bank
|
60,000
|
0,0%
|
21
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
55,381
|
0,0%
|
22
|
Bank of Baku
|
52,870
|
0,0%