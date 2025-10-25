İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Maliyyə
    • 25 oktyabr, 2025
    • 13:20
    Azərbaycandakı bankların nizamnamə kapitalının məbləğinə görə renkinqi (01.10.2025)

    "Report" Azərbaycandakı bankların 1 oktyabr 2025-ci ilə nizamnamə kapitalının məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın

    nizamnamə kapitalı

    (milyon manat)

    Bankın

    nizamnamə kapitalının

    illik dinamikası

    1

    International Bank of Azerbaijan

    1 281,271

    4,5%

    2

    Xalq Bank

    446,600

    22,4%

    3

    Yelo Bank

    378,000

    0,0%

    4

    PASHA Bank

    354,512

    0,0%

    5

    Bank VTB Azerbaijan

    315,815

    0,0%

    6

    Kapital Bank

    265,850

    0,0%

    7

    Premium Bank

    174,601

    12,9%

    8

    Unibank

    138,200

    0,0%

    9

    Access Bank

    121,750

    0,0%

    10

    Express Bank

    112,545

    0,0%

    11

    Rabitabank

    101,300

    0,0%

    12

    Turan Bank

    100,006

    0,0%

    13

    Azer-Turk Bank

    79,000

    58,0%

    14

    Bank Respublika

    73,961

    0,0%

    15

    Bank Melli Iran-Baku

    73,611

    0,0%

    16

    Bank Eurasia

    71,800

    0,0%

    17

    Bank BTB

    71,450

    0,0%

    18

    AFB Bank

    70,393

    0,0%

    19

    Ziraat Bank Azerbaijan

    65,500

    0,0%

    20

    Azerbaijan Industry Bank

    60,000

    0,0%

    21

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    55,381

    0,0%

    22

    Bank of Baku

    52,870

    0,0%
    Azərbaycan bankları nizamnamə kapitalı renkinq
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру уставного капитала (01.10.2025)

    Bütün Xəbər Lenti