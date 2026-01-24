Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру средств в ЦБА (01.01.2026)

    Финансы
    • 24 января, 2026
    • 10:40
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру средств в ЦБА (01.01.2026)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по объему средств в Центральном банке (ЦБА) на 1 январья 2026 года:

    Банки

    Средства банка

    в ЦБА (млн манатов)

    Годовая динамика

    средств банка в ЦБА

    1

    Kapital Bank

    1 615,324

    0,6%

    2

    PASHA Bank

    614,987

    -42,8%

    3

    Azer-Turk Bank

    120,590

    -30,1%

    4

    Premium Bank

    111,110

    46,0%

    5

    Xalq Bank

    107,403

    -47,8%

    6

    Yelo Bank

    57,862

    14,5%

    7

    Azerbaijan Industry Bank

    39,582

    43,0%

    8

    Turan Bank

    29,316

    23,7%

    9

    Ziraat Bank Azerbaijan

    25,265

    -40,4%

    10

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    16,217

    -53,9%

    11

    Bank Eurasia

    6,014

    -16,3%

    12

    Bank BTB

    4,729

    -34,2%

    13

    Access Bank

    Не заявлено

    Не заявлено

    14

    AFB Bank

    Не заявлено

    Не заявлено

    15

    International Bank of Azerbaijan

    Не заявлено

    Не заявлено

    16

    Bank of Baku

    Не заявлено

    Не заявлено

    17

    Bank Respublika

    Не заявлено

    Не заявлено

    18

    Bank VTB Azerbaijan

    Не заявлено

    Не заявлено

    19

    Express Bank

    Не заявлено

    Не заявлено

    20

    Bank Melli Iran-Baku

    Не заявлено

    Не заявлено

    21

    Rabitabank

    Не заявлено

    Не заявлено

    22

    Unibank

    Не заявлено

    Не заявлено
    Банки Азербайджана средств в ЦБА ренкинг
    Azərbaycandakı bankların Mərkəzi Bankdakı vəsaitlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

    Последние новости

    11:00

    Рэнкинг банков Азербайджана по инвестициям в ценные бумаги (01.01.2026)

    Финансы
    10:53

    В Черниговской области Украины сотни тысяч потребителей остались без света после российской атаки

    Другие страны
    10:49

    Дорожная полиция Азербайджана предупредила водителей о риске гололеда

    Происшествия
    10:40

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру средств в ЦБА (01.01.2026)

    Финансы
    10:38

    В Азербайджане за сутки раскрыто 81 преступление

    Происшествия
    10:37

    ВС РФ нанесли массированные удары по Киеву и Харькову, один погибший - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    10:35

    Иран казнил двух организаторов теракта 2023 года

    В регионе
    10:23

    В Хырдалане из магазина украли товаров на 7 тыс. манатов

    Происшествия
    10:20

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру наличных средств (01.01.2026)

    Финансы
    Лента новостей