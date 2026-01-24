İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Azərbaycandakı bankların Mərkəzi Bankdakı vəsaitlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

    Maliyyə
    • 24 yanvar, 2026
    • 10:40
    Azərbaycandakı bankların Mərkəzi Bankdakı vəsaitlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

    "Report" Azərbaycandakı bankların 1 yanvar 2026-cı ilə Mərkəzi Bankdakı vəsaitlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın

    Mərkəzi Bankdakı vəsaitləri

    (milyon manat)

    Bankın

    Mərkəzi Bankdakı vəsaitlərinin

    illik dinamikası

    1

    Kapital Bank

    1 615,324

    0,6%

    2

    PASHA Bank

    614,987

    -42,8%

    3

    Azer-Turk Bank

    120,590

    -30,1%

    4

    Premium Bank

    111,110

    46,0%

    5

    Xalq Bank

    107,403

    -47,8%

    6

    Yelo Bank

    57,862

    14,5%

    7

    Azerbaijan Industry Bank

    39,582

    43,0%

    8

    Turan Bank

    29,316

    23,7%

    9

    Ziraat Bank Azerbaijan

    25,265

    -40,4%

    10

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    16,217

    -53,9%

    11

    Bank Eurasia

    6,014

    -16,3%

    12

    Bank BTB

    4,729

    -34,2%

    13

    Access Bank

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    14

    AFB Bank

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    15

    International Bank of Azerbaijan

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    16

    Bank of Baku

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    17

    Bank Respublika

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    18

    Bank VTB Azerbaijan

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    19

    Express Bank

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    20

    Bank Melli Iran-Baku

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    21

    Rabitabank

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    22

    Unibank

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib
