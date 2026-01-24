Azərbaycandakı bankların Mərkəzi Bankdakı vəsaitlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)
- 24 yanvar, 2026
- 10:40
"Report" Azərbaycandakı bankların 1 yanvar 2026-cı ilə Mərkəzi Bankdakı vəsaitlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Banklar
|
Bankın
Mərkəzi Bankdakı vəsaitləri
(milyon manat)
|
Bankın
Mərkəzi Bankdakı vəsaitlərinin
illik dinamikası
|
1
|
Kapital Bank
|
1 615,324
|
0,6%
|
2
|
PASHA Bank
|
614,987
|
-42,8%
|
3
|
Azer-Turk Bank
|
120,590
|
-30,1%
|
4
|
Premium Bank
|
111,110
|
46,0%
|
5
|
Xalq Bank
|
107,403
|
-47,8%
|
6
|
Yelo Bank
|
57,862
|
14,5%
|
7
|
Azerbaijan Industry Bank
|
39,582
|
43,0%
|
8
|
Turan Bank
|
29,316
|
23,7%
|
9
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
25,265
|
-40,4%
|
10
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
16,217
|
-53,9%
|
11
|
Bank Eurasia
|
6,014
|
-16,3%
|
12
|
Bank BTB
|
4,729
|
-34,2%
|
13
|
Access Bank
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib
|
14
|
AFB Bank
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib
|
15
|
International Bank of Azerbaijan
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib
|
16
|
Bank of Baku
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib
|
17
|
Bank Respublika
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib
|
18
|
Bank VTB Azerbaijan
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib
|
19
|
Express Bank
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib
|
20
|
Bank Melli Iran-Baku
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib
|
21
|
Rabitabank
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib
|
22
|
Unibank
|
Bəyan etməyib
|
Bəyan etməyib