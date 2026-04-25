    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру процентных расходов (январь-март, 2026)

    Банки

    Процентные расходы

    банков (млн манатов)

    Годовая динамика процентных

    расходов банков

    1

    International Bank of Azerbaijan

    107,092

    28,2%

    2

    Kapital Bank

    80,842

    -10,4%

    3

    PASHA Bank

    53,275

    35,7%

    4

    Bank Respublika

    31,806

    27,8%

    5

    Unibank

    29,931

    35,6%

    6

    Access Bank

    28,422

    24,7%

    7

    Bank of Baku

    22,306

    47,7%

    8

    Yelo Bank

    20,201

    54,1%

    9

    Azer-Turk Bank

    19,940

    9,9%

    10

    Xalq Bank

    19,795

    31,1%

    11

    Rabitabank

    18,288

    56,8%

    12

    Turan Bank

    15,917

    35,1%

    13

    Ziraat Bank Azerbaijan

    12,725

    98,9%

    14

    Express Bank

    8,187

    24,6%

    15

    Azerbaijan Industry Bank

    5,968

    28,2%

    16

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    5,589

    177,8%

    17

    AFB Bank

    5,231

    267,6%

    18

    Premium Bank

    2,868

    -0,3%

    19

    Bank VTB Azerbaijan

    2,620

    18,6%

    20

    Bank Eurasia

    0,701

    22,1%

    21

    Bank Melli Iran-Baku

    0,000

    -
    Банки Азербайджана
    Azərbaycandakı bankların faiz xərclərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-mart, 2026)

