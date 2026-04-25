Azərbaycandakı bankların faiz xərclərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-mart, 2026)
- 25 aprel, 2026
- 16:20
"Report" Azərbaycandakı bankların bu ilin yanvar-mart aylarındakı faiz xərclərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Banklar
|
Bankın faiz xərcləri
(milyon manatla)
|
Bankın faiz xərclərinin
illik dinamikası
|
1
|
International Bank of Azerbaijan
|
107,092
|
28,2%
|
2
|
Kapital Bank
|
80,842
|
-10,4%
|
3
|
PASHA Bank
|
53,275
|
35,7%
|
4
|
Bank Respublika
|
31,806
|
27,8%
|
5
|
Unibank
|
29,931
|
35,6%
|
6
|
Access Bank
|
28,422
|
24,7%
|
7
|
Bank of Baku
|
22,306
|
47,7%
|
8
|
Yelo Bank
|
20,201
|
54,1%
|
9
|
Azer-Turk Bank
|
19,940
|
9,9%
|
10
|
Xalq Bank
|
19,795
|
31,1%
|
11
|
Rabitabank
|
18,288
|
56,8%
|
12
|
Turan Bank
|
15,917
|
35,1%
|
13
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
12,725
|
98,9%
|
14
|
Express Bank
|
8,187
|
24,6%
|
15
|
Azerbaijan Industry Bank
|
5,968
|
28,2%
|
16
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
5,589
|
177,8%
|
17
|
AFB Bank
|
5,231
|
267,6%
|
18
|
Premium Bank
|
2,868
|
-0,3%
|
19
|
Bank VTB Azerbaijan
|
2,620
|
18,6%
|
20
|
Bank Eurasia
|
0,701
|
22,1%
|
21
|
Bank Melli Iran-Baku
|
0,000
|
-