Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру процентных расходов (2025)

    Финансы
    • 24 января, 2026
    • 16:00
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру процентных расходов (2025)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру процентных расходов за 2025 года:

    Банки

    Процентных расходы банков

    (млн манатов)

    Годовая динамика

    процентных расходов банков

    1

    International Bank of Azerbaijan

    387,414

    55,3%

    2

    Kapital Bank

    368,365

    60,7%

    3

    PASHA Bank

    197,577

    62,7%

    4

    Bank Respublika

    129,848

    50,9%

    5

    Unibank

    101,921

    30,4%

    6

    Access Bank

    100,208

    19,0%

    7

    Xalq Bank

    97,363

    94,2%

    8

    Bank of Baku

    71,785

    31,4%

    9

    Yelo Bank

    67,550

    25,6%

    10

    Azer-Turk Bank

    64,855

    35,8%

    11

    Rabitabank

    57,905

    31,6%

    12

    Turan Bank

    55,169

    15,9%

    13

    Ziraat Bank Azerbaijan

    36,591

    102,9%

    14

    Express Bank

    29,114

    47,1%

    15

    Azerbaijan Industry Bank

    20,863

    14,3%

    16

    Bank BTB

    18,968

    1,2%

    17

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    13,462

    103,7%

    18

    Premium Bank

    11,510

    2,4%

    19

    Bank VTB Azerbaijan

    10,089

    18,9%

    20

    AFB Bank

    9,181

    61,8%

    21

    Bank Eurasia

    2,476

    9,0%

    22

    Bank Melli Iran-Baku *

    0,000

    -

    * У этого банка не было процентных расходов за последний год.

    Банки Азербайджана Процентных расходы ренкинг
    Azərbaycandakı bankların faiz xərclərinin məbləğinə görə renkinqi (2025)

    Последние новости

    16:22

    Ушел из жизни Ильхам Гулиев — человек с фотографии, ставшей одним из символов трагедии Ходжалы

    Происшествия
    16:20

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру непроцентных расходов (2025)

    Финансы
    16:15

    США требуют от Боливии выслать подозреваемых в шпионаже в пользу Ирана

    Другие страны
    16:00

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру процентных расходов (2025)

    Финансы
    15:59

    Число пострадавших при авиаударах РФ по Харькову достигло 27 - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    15:40

    Jacquemus представил первого амбассадора бренда

    Это интересно
    15:40

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру операционных расходов (2025)

    Финансы
    15:33

    Премьер: Контракт с TotalEnergies и ConocoPhillips позволит Ливии привлечь $20 млрд инвестиций

    Энергетика
    15:25

    Спикер парламента Испании: В Баку состоялся открытый диалог о борьбе с современными вызовами

    Внешняя политика
    Лента новостей