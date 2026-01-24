Рэнкинг банков Азербайджана по размеру процентных расходов (2025)
- 24 января, 2026
- 16:00
Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру процентных расходов за 2025 года:
|
№
|
Банки
|
Процентных расходы банков
(млн манатов)
|
Годовая динамика
процентных расходов банков
|
1
|
International Bank of Azerbaijan
|
387,414
|
55,3%
|
2
|
Kapital Bank
|
368,365
|
60,7%
|
3
|
PASHA Bank
|
197,577
|
62,7%
|
4
|
Bank Respublika
|
129,848
|
50,9%
|
5
|
Unibank
|
101,921
|
30,4%
|
6
|
Access Bank
|
100,208
|
19,0%
|
7
|
Xalq Bank
|
97,363
|
94,2%
|
8
|
Bank of Baku
|
71,785
|
31,4%
|
9
|
Yelo Bank
|
67,550
|
25,6%
|
10
|
Azer-Turk Bank
|
64,855
|
35,8%
|
11
|
Rabitabank
|
57,905
|
31,6%
|
12
|
Turan Bank
|
55,169
|
15,9%
|
13
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
36,591
|
102,9%
|
14
|
Express Bank
|
29,114
|
47,1%
|
15
|
Azerbaijan Industry Bank
|
20,863
|
14,3%
|
16
|
Bank BTB
|
18,968
|
1,2%
|
17
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
13,462
|
103,7%
|
18
|
Premium Bank
|
11,510
|
2,4%
|
19
|
Bank VTB Azerbaijan
|
10,089
|
18,9%
|
20
|
AFB Bank
|
9,181
|
61,8%
|
21
|
Bank Eurasia
|
2,476
|
9,0%
|
22
|
Bank Melli Iran-Baku *
|
0,000
|
-
* У этого банка не было процентных расходов за последний год.