    Azərbaycandakı bankların faiz xərclərinin məbləğinə görə renkinqi (2025)

    Maliyyə
    • 24 yanvar, 2026
    • 16:00
    Azərbaycandakı bankların faiz xərclərinin məbləğinə görə renkinqi (2025)

    "Report" Azərbaycandakı bankların ötənilki faiz xərclərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın

    faiz xərcləri

    (milyon manatla)

    Bankın

    faiz xərclərinin

    illik dinamikası

    1

    International Bank of Azerbaijan

    387,414

    55,3%

    2

    Kapital Bank

    368,365

    60,7%

    3

    PASHA Bank

    197,577

    62,7%

    4

    Bank Respublika

    129,848

    50,9%

    5

    Unibank

    101,921

    30,4%

    6

    Access Bank

    100,208

    19,0%

    7

    Xalq Bank

    97,363

    94,2%

    8

    Bank of Baku

    71,785

    31,4%

    9

    Yelo Bank

    67,550

    25,6%

    10

    Azer-Turk Bank

    64,855

    35,8%

    11

    Rabitabank

    57,905

    31,6%

    12

    Turan Bank

    55,169

    15,9%

    13

    Ziraat Bank Azerbaijan

    36,591

    102,9%

    14

    Express Bank

    29,114

    47,1%

    15

    Azerbaijan Industry Bank

    20,863

    14,3%

    16

    Bank BTB

    18,968

    1,2%

    17

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    13,462

    103,7%

    18

    Premium Bank

    11,510

    2,4%

    19

    Bank VTB Azerbaijan

    10,089

    18,9%

    20

    AFB Bank

    9,181

    61,8%

    21

    Bank Eurasia

    2,476

    9,0%

    22

    Bank Melli Iran-Baku *

    0,000

    -

    * Bu bankın son 1 ildə faiz xərcləri olmayıb.

    Azərbaycan bankları renkinq faiz xərcləri
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру процентных расходов (2025)

