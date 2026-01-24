Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру операционных расходов (2025)

    Финансы
    • 24 января, 2026
    • 15:40
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру операционных расходов (2025)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру операционных расходов за 2025 года:

    Банки

    Операционные расходы

    банков

    (млн манатов)

    Годовая динамика

    операционных расходов

    банков

    1

    Kapital Bank

    1 355,377

    29,5%

    2

    International Bank of Azerbaijan

    1 014,866

    31,7%

    3

    PASHA Bank

    557,649

    19,4%

    4

    Unibank

    321,383

    12,5%

    5

    Access Bank

    298,386

    73,5%

    6

    Bank Respublika

    257,536

    24,0%

    7

    Xalq Bank

    212,460

    42,0%

    8

    Yelo Bank

    158,867

    13,1%

    9

    Rabitabank

    158,463

    11,5%

    10

    Bank of Baku

    158,287

    12,9%

    11

    Azer-Turk Bank

    143,184

    25,2%

    12

    Turan Bank

    99,187

    14,9%

    13

    Express Bank

    82,250

    19,8%

    14

    Ziraat Bank Azerbaijan

    65,864

    56,7%

    15

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    60,265

    15,2%

    16

    Azerbaijan Industry Bank

    47,024

    6,7%

    17

    Bank VTB Azerbaijan

    44,237

    15,4%

    18

    Premium Bank

    40,188

    5,8%

    19

    AFB Bank

    34,963

    32,3%

    20

    Bank BTB

    34,553

    8,8%

    21

    Bank Eurasia

    12,960

    16,9%

    22

    Bank Melli Iran-Baku

    2,077

    -12,3%
    Банки Азербайджана Операционные расходы ренкинг
