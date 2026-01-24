Azərbaycandakı bankların əməliyyat xərclərinin məbləğinə görə renkinqi (2025)
- 24 yanvar, 2026
- 15:40
"Report" Azərbaycandakı bankların ötənilki əməliyyat xərclərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Banklar
|
Bankın
əməliyyat xərcləri
(milyon manatla)
|
Bankın
əməliyyat xərclərinin
illik dinamikası
|
1
|
Kapital Bank
|
1 355,377
|
29,5%
|
2
|
International Bank of Azerbaijan
|
1 014,866
|
31,7%
|
3
|
PASHA Bank
|
557,649
|
19,4%
|
4
|
Unibank
|
321,383
|
12,5%
|
5
|
Access Bank
|
298,386
|
73,5%
|
6
|
Bank Respublika
|
257,536
|
24,0%
|
7
|
Xalq Bank
|
212,460
|
42,0%
|
8
|
Yelo Bank
|
158,867
|
13,1%
|
9
|
Rabitabank
|
158,463
|
11,5%
|
10
|
Bank of Baku
|
158,287
|
12,9%
|
11
|
Azer-Turk Bank
|
143,184
|
25,2%
|
12
|
Turan Bank
|
99,187
|
14,9%
|
13
|
Express Bank
|
82,250
|
19,8%
|
14
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
65,864
|
56,7%
|
15
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
60,265
|
15,2%
|
16
|
Azerbaijan Industry Bank
|
47,024
|
6,7%
|
17
|
Bank VTB Azerbaijan
|
44,237
|
15,4%
|
18
|
Premium Bank
|
40,188
|
5,8%
|
19
|
AFB Bank
|
34,963
|
32,3%
|
20
|
Bank BTB
|
34,553
|
8,8%
|
21
|
Bank Eurasia
|
12,960
|
16,9%
|
22
|
Bank Melli Iran-Baku
|
2,077
|
-12,3%