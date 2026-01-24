Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру обязательств перед ЦБА (01.01.2026)

    Финансы
    • 24 января, 2026
    • 12:40
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру обязательств перед ЦБА (01.01.2026)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру обязательств перед Центральным банком (ЦБА) на 1 январья 2026 года:

    Банки

    Депозитный

    портфель банков

    (млн манатов)

    Годовая динамика

    депозитного портфеля

    банков

    1

    Kapital Bank

    0,448

    -

    2

    Access Bank

    0,000

    -

    3

    Azerbaijan Industry Bank

    0,000

    -

    4

    Azer-Turk Bank

    0,000

    -

    5

    Bank Eurasia

    0,000

    -

    6

    Bank BTB

    0,000

    -

    7

    PASHA Bank

    0,000

    -

    8

    Premium Bank

    0,000

    -

    9

    Turan Bank

    0,000

    -

    10

    Xalq Bank

    0,000

    -

    11

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    0,000

    -

    12

    Yelo Bank

    0,000

    -

    13

    Ziraat Bank Azerbaijan

    0,000

    -

    14

    AFB Bank

    Не заявлено

    Не заявлено

    15

    International Bank of Azerbaijan

    Не заявлено

    Не заявлено

    16

    Bank of Baku

    Не заявлено

    Не заявлено

    17

    Bank Respublika

    Не заявлено

    Не заявлено

    18

    Bank VTB Azerbaijan

    Не заявлено

    Не заявлено

    19

    Express Bank

    Не заявлено

    Не заявлено

    20

    Bank Melli Iran-Baku

    Не заявлено

    Не заявлено

    21

    Rabitabank

    Не заявлено

    Не заявлено

    22

    Unibank

    Не заявлено

    Не заявлено
    Azərbaycandakı bankların Mərkəzi Bank qarşısında öhdəliyinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

