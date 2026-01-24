İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Azərbaycandakı bankların Mərkəzi Bank qarşısında öhdəliyinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

    Maliyyə
    • 24 yanvar, 2026
    • 12:40
    "Report" Azərbaycandakı bankların 1 yanvar 2026-cı ilə Mərkəzi Bank qarşısında öhdəliyinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın Mərkəzi Bank

    qarşısında öhdəliyi

    (milyon manat)

    Bankın Mərkəzi Bank

    qarşısında öhdəliyinin illik dinamikası

    1

    Kapital Bank

    0,448

    -

    2

    Access Bank

    0,000

    -

    3

    Azerbaijan Industry Bank

    0,000

    -

    4

    Azer-Turk Bank

    0,000

    -

    5

    Bank Eurasia

    0,000

    -

    6

    Bank BTB

    0,000

    -

    7

    PASHA Bank

    0,000

    -

    8

    Premium Bank

    0,000

    -

    9

    Turan Bank

    0,000

    -

    10

    Xalq Bank

    0,000

    -

    11

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    0,000

    -

    12

    Yelo Bank

    0,000

    -

    13

    Ziraat Bank Azerbaijan

    0,000

    -

    14

    AFB Bank

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    15

    International Bank of Azerbaijan

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    16

    Bank of Baku

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    17

    Bank Respublika

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    18

    Bank VTB Azerbaijan

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    19

    Express Bank

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    20

    Bank Melli Iran-Baku

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    21

    Rabitabank

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    22

    Unibank

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру обязательств перед ЦБА (01.01.2026)

