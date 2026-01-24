Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру обязательств (01.01.2026)

    Финансы
    • 24 января, 2026
    • 12:00
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру обязательств (01.01.2026)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по объему обязательств по состоянию на 1 январья 2026 года:

    Банки

    Обязательства

    банков

    (млн манатов)

    Годовая динамика

    обязательств

    банков

    1

    International Bank of Azerbaijan

    11 422,218

    -1,4%

    2

    Kapital Bank

    10 142,599

    -2,9%

    3

    PASHA Bank

    8 489,548

    16,1%

    4

    Xalq Bank

    2 642,015

    3,3%

    5

    Bank Respublika

    2 476,270

    25,2%

    6

    Azer-Turk Bank

    2 071,053

    4,7%

    7

    Unibank

    1 940,120

    21,8%

    8

    Access Bank

    1 537,658

    17,9%

    9

    Yelo Bank

    1 338,752

    17,9%

    10

    Rabitabank

    1 270,771

    23,2%

    11

    Ziraat Bank Azerbaijan

    1 207,066

    53,3%

    12

    Bank of Baku

    976,705

    25,4%

    13

    Turan Bank

    802,369

    7,3%

    14

    Azerbaijan Industry Bank

    697,862

    6,0%

    15

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    669,155

    7,9%

    16

    Express Bank

    540,384

    12,2%

    17

    Premium Bank

    480,268

    3,7%

    18

    AFB Bank

    345,274

    58,4%

    19

    Bank BTB

    305,897

    -1,8%

    20

    Bank VTB Azerbaijan

    196,290

    -9,2%

    21

    Bank Eurasia

    124,525

    7,0%

    22

    Bank Melli Iran-Baku

    66,938

    -4,6%
    Банки Азербайджана обязательства ренкинг
    Azərbaycandakı bankların öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

    Последние новости

    12:33

    На Аляске опрокинулась одна из крупнейших наземных буровых установок в Северной Америке

    Энергетика
    12:20

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру депозитного портфеля (01.01.2026)

    Финансы
    12:11

    В РФ зарегистрировано массовое заражение гриппом А в психоневрологическом интернате

    Другие страны
    12:04

    Грузоперевозки воздушным транспортом в Азербайджане за 2025 год увеличились в 1,5 раза

    Инфраструктура
    12:04

    Испания выдала Казахстану таможенника, обвиняемого в служебном подлоге на $90 тыс.

    В регионе
    12:00

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру обязательств (01.01.2026)

    Финансы
    11:58

    В Баку арестован водитель, управлявший автомобилем под действием наркотиков

    Происшествия
    11:53

    В 2025 году Хорватия сократила закупки нефти из Азербайджана почти на 13%

    Энергетика
    11:50

    В Хазарском районе Баку задержан лжесотрудник газовой службы

    Происшествия
    Лента новостей