Azərbaycandakı bankların öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)
- 24 yanvar, 2026
- 12:00
"Report" Azərbaycandakı bankların 1 yanvar 2026-cı ilə öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Banklar
|
Bankın
öhdəlikləri
(milyon manat)
|
Bankın
öhdəliklərinin
illik dinamikası
|
1
|
International Bank of Azerbaijan
|
11 422,218
|
-1,4%
|
2
|
Kapital Bank
|
10 142,599
|
-2,9%
|
3
|
PASHA Bank
|
8 489,548
|
16,1%
|
4
|
Xalq Bank
|
2 642,015
|
3,3%
|
5
|
Bank Respublika
|
2 476,270
|
25,2%
|
6
|
Azer-Turk Bank
|
2 071,053
|
4,7%
|
7
|
Unibank
|
1 940,120
|
21,8%
|
8
|
Access Bank
|
1 537,658
|
17,9%
|
9
|
Yelo Bank
|
1 338,752
|
17,9%
|
10
|
Rabitabank
|
1 270,771
|
23,2%
|
11
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
1 207,066
|
53,3%
|
12
|
Bank of Baku
|
976,705
|
25,4%
|
13
|
Turan Bank
|
802,369
|
7,3%
|
14
|
Azerbaijan Industry Bank
|
697,862
|
6,0%
|
15
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
669,155
|
7,9%
|
16
|
Express Bank
|
540,384
|
12,2%
|
17
|
Premium Bank
|
480,268
|
3,7%
|
18
|
AFB Bank
|
345,274
|
58,4%
|
19
|
Bank BTB
|
305,897
|
-1,8%
|
20
|
Bank VTB Azerbaijan
|
196,290
|
-9,2%
|
21
|
Bank Eurasia
|
124,525
|
7,0%
|
22
|
Bank Melli Iran-Baku
|
66,938
|
-4,6%