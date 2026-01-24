İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Azərbaycandakı bankların öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

    Maliyyə
    • 24 yanvar, 2026
    • 12:00
    Azərbaycandakı bankların öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

    "Report" Azərbaycandakı bankların 1 yanvar 2026-cı ilə öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın

    öhdəlikləri

    (milyon manat)

    Bankın

    öhdəliklərinin

    illik dinamikası

    1

    International Bank of Azerbaijan

    11 422,218

    -1,4%

    2

    Kapital Bank

    10 142,599

    -2,9%

    3

    PASHA Bank

    8 489,548

    16,1%

    4

    Xalq Bank

    2 642,015

    3,3%

    5

    Bank Respublika

    2 476,270

    25,2%

    6

    Azer-Turk Bank

    2 071,053

    4,7%

    7

    Unibank

    1 940,120

    21,8%

    8

    Access Bank

    1 537,658

    17,9%

    9

    Yelo Bank

    1 338,752

    17,9%

    10

    Rabitabank

    1 270,771

    23,2%

    11

    Ziraat Bank Azerbaijan

    1 207,066

    53,3%

    12

    Bank of Baku

    976,705

    25,4%

    13

    Turan Bank

    802,369

    7,3%

    14

    Azerbaijan Industry Bank

    697,862

    6,0%

    15

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    669,155

    7,9%

    16

    Express Bank

    540,384

    12,2%

    17

    Premium Bank

    480,268

    3,7%

    18

    AFB Bank

    345,274

    58,4%

    19

    Bank BTB

    305,897

    -1,8%

    20

    Bank VTB Azerbaijan

    196,290

    -9,2%

    21

    Bank Eurasia

    124,525

    7,0%

    22

    Bank Melli Iran-Baku

    66,938

    -4,6%
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру обязательств (01.01.2026)

