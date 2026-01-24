Рэнкинг банков Азербайджана по размеру непроцентных расходов (2025)
- 24 января, 2026
- 16:20
Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру непроцентных расходов за 2025 года:
|
№
|
Банки
|
Непроцентных расходы банков
(млн манатов)
|
Годовая динамика
непроцентных расходов банков
|
1
|
Kapital Bank
|
987,012
|
20,8%
|
2
|
International Bank of Azerbaijan
|
627,452
|
20,4%
|
3
|
PASHA Bank
|
360,072
|
4,1%
|
4
|
Unibank
|
219,462
|
5,7%
|
5
|
Bank Respublika
|
127,688
|
4,9%
|
6
|
Xalq Bank
|
115,097
|
15,7%
|
7
|
Rabitabank
|
100,558
|
2,5%
|
8
|
Access Bank
|
98,178
|
11,8%
|
9
|
Yelo Bank
|
91,317
|
5,4%
|
10
|
Bank of Baku
|
86,502
|
1,1%
|
11
|
Azer-Turk Bank
|
78,329
|
17,6%
|
12
|
Express Bank
|
53,136
|
8,8%
|
13
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
46,803
|
2,4%
|
14
|
Turan Bank
|
44,018
|
13,7%
|
15
|
Bank VTB Azerbaijan
|
34,148
|
14,4%
|
16
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
29,273
|
22,1%
|
17
|
Premium Bank
|
28,678
|
7,3%
|
18
|
Azerbaijan Industry Bank
|
26,161
|
1,3%
|
19
|
AFB Bank
|
25,782
|
24,3%
|
20
|
Bank BTB
|
15,585
|
19,6%
|
21
|
Bank Eurasia
|
10,484
|
18,9%
|
22
|
Bank Melli Iran-Baku
|
2,077
|
-12,3%