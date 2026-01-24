İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Azərbaycandakı bankların qeyri-faiz xərclərinin məbləğinə görə renkinqi (2025)

    Maliyyə
    • 24 yanvar, 2026
    • 16:20
    "Report" Azərbaycandakı bankların ötənilki qeyri-faiz xərclərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın qeyri-faiz xərcləri

    (milyon manatla)

    Bankın qeyri-faiz

    xərclərinin illik dinamikası

    1

    Kapital Bank

    987,012

    20,8%

    2

    International Bank of Azerbaijan

    627,452

    20,4%

    3

    PASHA Bank

    360,072

    4,1%

    4

    Unibank

    219,462

    5,7%

    5

    Bank Respublika

    127,688

    4,9%

    6

    Xalq Bank

    115,097

    15,7%

    7

    Rabitabank

    100,558

    2,5%

    8

    Access Bank

    98,178

    11,8%

    9

    Yelo Bank

    91,317

    5,4%

    10

    Bank of Baku

    86,502

    1,1%

    11

    Azer-Turk Bank

    78,329

    17,6%

    12

    Express Bank

    53,136

    8,8%

    13

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    46,803

    2,4%

    14

    Turan Bank

    44,018

    13,7%

    15

    Bank VTB Azerbaijan

    34,148

    14,4%

    16

    Ziraat Bank Azerbaijan

    29,273

    22,1%

    17

    Premium Bank

    28,678

    7,3%

    18

    Azerbaijan Industry Bank

    26,161

    1,3%

    19

    AFB Bank

    25,782

    24,3%

    20

    Bank BTB

    15,585

    19,6%

    21

    Bank Eurasia

    10,484

    18,9%

    22

    Bank Melli Iran-Baku

    2,077

    -12,3%
