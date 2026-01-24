Рэнкинг банков Азербайджана по размеру непроцентных доходов (2025)
- 24 января, 2026
- 15:20
Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру их непроцентных доходов за 2025 год:
|
№
|
Банки
|
Непроцентных доходы банков
(млн манатов)
|
Годовая динамика непроцентных
доходов банков
|
1
|
Kapital Bank
|
701,592
|
12,3%
|
2
|
International Bank of Azerbaijan
|
451,506
|
32,7%
|
3
|
PASHA Bank
|
265,912
|
5,9%
|
4
|
Unibank
|
146,290
|
19,5%
|
5
|
Xalq Bank
|
52,337
|
22,2%
|
6
|
Rabitabank
|
48,561
|
-8,3%
|
7
|
Bank Respublika
|
40,240
|
1,1%
|
8
|
Azer-Turk Bank
|
38,329
|
-2,3%
|
9
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
28,699
|
12,0%
|
10
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
25,532
|
28,1%
|
11
|
Turan Bank
|
24,015
|
12,8%
|
12
|
Bank of Baku
|
21,135
|
12,8%
|
13
|
Yelo Bank
|
20,320
|
-36,0%
|
14
|
Express Bank
|
18,996
|
-7,9%
|
15
|
Access Bank
|
18,546
|
2,4%
|
16
|
Premium Bank
|
16,716
|
-4,0%
|
17
|
Azerbaijan Industry Bank
|
16,195
|
2,7%
|
18
|
Bank VTB Azerbaijan
|
14,896
|
0,7%
|
19
|
AFB Bank
|
9,838
|
7,3%
|
20
|
Bank BTB
|
7,274
|
20,3%
|
21
|
Bank Eurasia
|
3,088
|
18,3%
|
22
|
Bank Melli Iran-Baku
|
0,268
|
-