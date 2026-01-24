İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Azərbaycandakı bankların qeyri-faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (2025)

    Azərbaycandakı bankların qeyri-faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (2025)

    Maliyyə
    • 24 yanvar, 2026
    • 15:20
    Azərbaycandakı bankların qeyri-faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (2025)

    "Report" Azərbaycandakı bankların ötənilki qeyri-faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın qeyri-faiz

    gəlirləri

    (milyon manatla)

    Bankın qeyri-faiz gəlirlərinin

    illik dinamikası

    1

    Kapital Bank

    701,592

    12,3%

    2

    International Bank of Azerbaijan

    451,506

    32,7%

    3

    PASHA Bank

    265,912

    5,9%

    4

    Unibank

    146,290

    19,5%

    5

    Xalq Bank

    52,337

    22,2%

    6

    Rabitabank

    48,561

    -8,3%

    7

    Bank Respublika

    40,240

    1,1%

    8

    Azer-Turk Bank

    38,329

    -2,3%

    9

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    28,699

    12,0%

    10

    Ziraat Bank Azerbaijan

    25,532

    28,1%

    11

    Turan Bank

    24,015

    12,8%

    12

    Bank of Baku

    21,135

    12,8%

    13

    Yelo Bank

    20,320

    -36,0%

    14

    Express Bank

    18,996

    -7,9%

    15

    Access Bank

    18,546

    2,4%

    16

    Premium Bank

    16,716

    -4,0%

    17

    Azerbaijan Industry Bank

    16,195

    2,7%

    18

    Bank VTB Azerbaijan

    14,896

    0,7%

    19

    AFB Bank

    9,838

    7,3%

    20

    Bank BTB

    7,274

    20,3%

    21

    Bank Eurasia

    3,088

    18,3%

    22

    Bank Melli Iran-Baku

    0,268

    -
    Azərbaycan bankları qeyri-faiz gəlirləri renkinq
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру непроцентных доходов (2025)

