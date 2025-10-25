Рэнкинг банков Азербайджана по размеру кредитного портфеля (01.10.2025)
- 25 октября, 2025
- 11:20
Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру кредитного портфеля на 1 октября 2025 года:
|
№
|
Банки
|
Кредитный портфель
банков
(млн манатов)
|
Годовая динамика
кредитного портфеля
банков
|
1
|
International Bank of Azerbaijan
|
6 238,977
|
11,0%
|
2
|
Kapital Bank
|
4 806,502
|
5,1%
|
3
|
PASHA Bank
|
3 258,950
|
3,7%
|
4
|
Xalq Bank
|
1 777,231
|
-5,8%
|
5
|
Bank Respublika
|
1 566,238
|
16,4%
|
6
|
Access Bank
|
1 239,831
|
15,5%
|
7
|
Unibank
|
1 223,377
|
11,3%
|
8
|
Yelo Bank
|
1 031,524
|
17,3%
|
9
|
Rabitabank
|
922,095
|
16,6%
|
10
|
Bank of Baku
|
811,349
|
17,4%
|
11
|
Azer-Turk Bank
|
770,442
|
0,6%
|
12
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
715,898
|
65,0%
|
13
|
Turan Bank
|
669,798
|
8,3%
|
14
|
Express Bank
|
518,039
|
12,4%
|
15
|
Premium Bank
|
468,798
|
2,2%
|
16
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
404,912
|
36,8%
|
17
|
Azerbaijan Industry Bank
|
296,508
|
15,2%
|
18
|
Bank BTB
|
276,304
|
0,4%
|
19
|
AFB Bank
|
219,044
|
21,9%
|
20
|
Bank VTB Azerbaijan
|
209,476
|
7,0%
|
21
|
Bank Eurasia
|
120,171
|
-2,3%
|
22
|
Bank Melli Iran-Baku
|
2,228
|
25,2%