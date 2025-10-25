İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Azərbaycandakı bankların kredit portfelinin məbləğinə görə renkinqi (01.10.2025)

    Maliyyə
    • 25 oktyabr, 2025
    • 11:20
    "Report" Azərbaycandakı bankların 1 oktyabr 2025-ci ilə kredit portfelinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın kredit portfeli

    (milyon manat)

    Bankın kredit portfelinin

    illik dinamikası

    1

    International Bank of Azerbaijan

    6 238,977

    11,0%

    2

    Kapital Bank

    4 806,502

    5,1%

    3

    PASHA Bank

    3 258,950

    3,7%

    4

    Xalq Bank

    1 777,231

    -5,8%

    5

    Bank Respublika

    1 566,238

    16,4%

    6

    Access Bank

    1 239,831

    15,5%

    7

    Unibank

    1 223,377

    11,3%

    8

    Yelo Bank

    1 031,524

    17,3%

    9

    Rabitabank

    922,095

    16,6%

    10

    Bank of Baku

    811,349

    17,4%

    11

    Azer-Turk Bank

    770,442

    0,6%

    12

    Ziraat Bank Azerbaijan

    715,898

    65,0%

    13

    Turan Bank

    669,798

    8,3%

    14

    Express Bank

    518,039

    12,4%

    15

    Premium Bank

    468,798

    2,2%

    16

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    404,912

    36,8%

    17

    Azerbaijan Industry Bank

    296,508

    15,2%

    18

    Bank BTB

    276,304

    0,4%

    19

    AFB Bank

    219,044

    21,9%

    20

    Bank VTB Azerbaijan

    209,476

    7,0%

    21

    Bank Eurasia

    120,171

    -2,3%

    22

    Bank Melli Iran-Baku

    2,228

    25,2%
    Azərbaycan bankları kredit portfeli renkinq
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру кредитного портфеля (01.10.2025)

