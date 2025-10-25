Рэнкинг банков Азербайджана по размеру депозитного портфеля (01.10.2025)
- 25 октября, 2025
- 12:20
Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру депозитного портфеля по состоянию на 1 октября 2025 года:
|
№
|
Банки
|
Депозитный портфель
банков
(млн манатов)
|
Годовая динамика
депозитного портфеля
банков
|
1
|
Kapital Bank
|
8 670,921
|
9,2%
|
2
|
International Bank of Azerbaijan
|
8 627,047
|
-10,7%
|
3
|
PASHA Bank
|
6 766,210
|
-1,4%
|
4
|
Xalq Bank
|
1 842,528
|
-7,0%
|
5
|
Bank Respublika
|
1 515,353
|
12,9%
|
6
|
Unibank
|
1 232,103
|
0,0%
|
7
|
Azer-Turk Bank
|
1 187,937
|
28,0%
|
8
|
Access Bank
|
1 045,107
|
-0,4%
|
9
|
Yelo Bank
|
1 039,521
|
23,5%
|
10
|
Rabitabank
|
792,913
|
15,0%
|
11
|
Bank of Baku
|
698,603
|
22,3%
|
12
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
628,818
|
13,9%
|
13
|
Azerbaijan Industry Bank
|
474,479
|
6,8%
|
14
|
Turan Bank
|
445,370
|
1,9%
|
15
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
439,007
|
8,9%
|
16
|
Premium Bank
|
378,133
|
1,3%
|
17
|
Express Bank
|
296,610
|
25,4%
|
18
|
Bank BTB
|
167,873
|
11,9%
|
19
|
AFB Bank
|
139,795
|
-7,9%
|
20
|
Bank VTB Azerbaijan
|
103,015
|
-6,5%
|
21
|
Bank Eurasia
|
60,633
|
-9,2%
|
22
|
Bank Melli Iran-Baku
|
35,626
|
0,2%