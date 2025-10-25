İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Maliyyə
    • 25 oktyabr, 2025
    • 12:20
    Azərbaycandakı bankların depozit portfelinin məbləğinə görə renkinqi (01.10.2025)

    "Report" Azərbaycandakı bankların 1 oktyabr 2025-ci ilə depozit portfelinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın

    depozit portfeli

    (milyon manat)

    Bankın

    depozit portfelinin

    illik dinamikası

    1

    Kapital Bank

    8 670,921

    9,2%

    2

    International Bank of Azerbaijan

    8 627,047

    -10,7%

    3

    PASHA Bank

    6 766,210

    -1,4%

    4

    Xalq Bank

    1 842,528

    -7,0%

    5

    Bank Respublika

    1 515,353

    12,9%

    6

    Unibank

    1 232,103

    0,0%

    7

    Azer-Turk Bank

    1 187,937

    28,0%

    8

    Access Bank

    1 045,107

    -0,4%

    9

    Yelo Bank

    1 039,521

    23,5%

    10

    Rabitabank

    792,913

    15,0%

    11

    Bank of Baku

    698,603

    22,3%

    12

    Ziraat Bank Azerbaijan

    628,818

    13,9%

    13

    Azerbaijan Industry Bank

    474,479

    6,8%

    14

    Turan Bank

    445,370

    1,9%

    15

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    439,007

    8,9%

    16

    Premium Bank

    378,133

    1,3%

    17

    Express Bank

    296,610

    25,4%

    18

    Bank BTB

    167,873

    11,9%

    19

    AFB Bank

    139,795

    -7,9%

    20

    Bank VTB Azerbaijan

    103,015

    -6,5%

    21

    Bank Eurasia

    60,633

    -9,2%

    22

    Bank Melli Iran-Baku

    35,626

    0,2%
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру депозитного портфеля (01.10.2025)

