Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (январь-сентябрь, 2025)

    Финансы
    • 25 октября, 2025
    • 17:20
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (январь-сентябрь, 2025)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) за январь-сентябрь этого года:

    Банки

    Чистая прибыль

    (убытка) банков

    (млн манатов)

    Годовая динамика

    чистой прибыли

    (убытка) банков

    1

    International Bank of Azerbaijan

    261,323

    11,2%

    2

    Kapital Bank

    229,129

    38,0%

    3

    PASHA Bank

    132,837

    -9,5%

    4

    Xalq Bank

    51,541

    -4,6%

    5

    Bank Respublika

    43,168

    9,9%

    6

    Access Bank

    35,622

    -14,1%

    7

    Yelo Bank

    24,825

    -29,2%

    8

    Bank of Baku

    24,020

    19,9%

    9

    Ziraat Bank Azerbaijan

    18,363

    62,6%

    10

    Unibank

    15,421

    -12,5%

    11

    Rabitabank

    13,249

    -30,9%

    12

    Bank VTB Azerbaijan

    10,490

    70,8%

    13

    Azer-Turk Bank

    9,376

    -49,0%

    14

    Premium Bank

    9,092

    -4,3%

    15

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    7,712

    -7,1%

    16

    Express Bank

    6,022

    -34,4%

    17

    Bank Eurasia

    5,706

    44,3%

    18

    Azerbaijan Industry Bank

    5,155

    9,7%

    19

    Bank Melli Iran-Baku

    4,378

    -12,9%

    20

    AFB Bank

    2,263

    6,4%

    21

    Turan Bank

    1,602

    -3,8%

    22

    Bank BTB

    (0,641)

    30,0%
    Банки Азербайджана прибыль убытка ренкинг
    Azərbaycandakı bankların xalis mənfəətinin (zərərinin) məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2025)

    Последние новости

    17:20

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (январь-сентябрь, 2025)

    Финансы
    17:17

    Кэтрин Коннолли победила на выборах президента Ирландии

    Другие страны
    17:04

    В Иране объявлен банкротом один из крупнейших банков страны

    В регионе
    17:00

    Рэнкинг банков в Азербайджане по размеру выплаченного налога на прибыль (январь-сентябрь, 2025)

    Финансы
    16:59

    Синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках

    Экология
    16:57

    СМИ: Белый дом оказывает давление на Конгресс, требуя отмены "Закона Цезаря" по Сирии

    Другие страны
    16:51

    Турция и Египет обсудили ситуацию в Газе и предстоящий саммит в Каире

    Другие страны
    16:42

    За 8 месяцев этого года в Азербайджан прибыли более 50 просителей убежища

    Социальная защита
    16:40

    Рэнкинг банков Азербайджана по отчислениям (освобождениям) на специальные резервы (январь-сентябрь, 2025)

    Финансы
    Лента новостей