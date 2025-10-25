Azərbaycandakı bankların xalis mənfəətinin (zərərinin) məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2025)
- 25 oktyabr, 2025
- 17:20
"Report" Azərbaycandakı bankların bu ilin yanvar-sentyabr aylarındakı xalis mənfəətinin (zərərinin) məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Banklar
|
Bankın xalis
mənfəəti (zərəri)
(milyon manatla)
|
Bankın xalis
mənfəətinin (zərərinin)
illik dinamikası
|
1
|
International Bank of Azerbaijan
|
261,323
|
11,2%
|
2
|
Kapital Bank
|
229,129
|
38,0%
|
3
|
PASHA Bank
|
132,837
|
-9,5%
|
4
|
Xalq Bank
|
51,541
|
-4,6%
|
5
|
Bank Respublika
|
43,168
|
9,9%
|
6
|
Access Bank
|
35,622
|
-14,1%
|
7
|
Yelo Bank
|
24,825
|
-29,2%
|
8
|
Bank of Baku
|
24,020
|
19,9%
|
9
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
18,363
|
62,6%
|
10
|
Unibank
|
15,421
|
-12,5%
|
11
|
Rabitabank
|
13,249
|
-30,9%
|
12
|
Bank VTB Azerbaijan
|
10,490
|
70,8%
|
13
|
Azer-Turk Bank
|
9,376
|
-49,0%
|
14
|
Premium Bank
|
9,092
|
-4,3%
|
15
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
7,712
|
-7,1%
|
16
|
Express Bank
|
6,022
|
-34,4%
|
17
|
Bank Eurasia
|
5,706
|
44,3%
|
18
|
Azerbaijan Industry Bank
|
5,155
|
9,7%
|
19
|
Bank Melli Iran-Baku
|
4,378
|
-12,9%
|
20
|
AFB Bank
|
2,263
|
6,4%
|
21
|
Turan Bank
|
1,602
|
-3,8%
|
22
|
Bank BTB
|
(0,641)
|
30,0%