İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Azərbaycandakı bankların xalis mənfəətinin (zərərinin) məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2025)

    Maliyyə
    • 25 oktyabr, 2025
    • 17:20
    Azərbaycandakı bankların xalis mənfəətinin (zərərinin) məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2025)

    "Report" Azərbaycandakı bankların bu ilin yanvar-sentyabr aylarındakı xalis mənfəətinin (zərərinin) məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın xalis

    mənfəəti (zərəri)

    (milyon manatla)

    Bankın xalis

    mənfəətinin (zərərinin)

    illik dinamikası

    1

    International Bank of Azerbaijan

    261,323

    11,2%

    2

    Kapital Bank

    229,129

    38,0%

    3

    PASHA Bank

    132,837

    -9,5%

    4

    Xalq Bank

    51,541

    -4,6%

    5

    Bank Respublika

    43,168

    9,9%

    6

    Access Bank

    35,622

    -14,1%

    7

    Yelo Bank

    24,825

    -29,2%

    8

    Bank of Baku

    24,020

    19,9%

    9

    Ziraat Bank Azerbaijan

    18,363

    62,6%

    10

    Unibank

    15,421

    -12,5%

    11

    Rabitabank

    13,249

    -30,9%

    12

    Bank VTB Azerbaijan

    10,490

    70,8%

    13

    Azer-Turk Bank

    9,376

    -49,0%

    14

    Premium Bank

    9,092

    -4,3%

    15

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    7,712

    -7,1%

    16

    Express Bank

    6,022

    -34,4%

    17

    Bank Eurasia

    5,706

    44,3%

    18

    Azerbaijan Industry Bank

    5,155

    9,7%

    19

    Bank Melli Iran-Baku

    4,378

    -12,9%

    20

    AFB Bank

    2,263

    6,4%

    21

    Turan Bank

    1,602

    -3,8%

    22

    Bank BTB

    (0,641)

    30,0%
    Azərbaycan bankları mənfəət zərər renkinq
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (январь-сентябрь, 2025)

    Son xəbərlər

    17:22

    İrlandiyada yeni prezident seçilib

    Digər ölkələr
    17:20

    Azərbaycandakı bankların xalis mənfəətinin (zərərinin) məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2025)

    Maliyyə
    17:10

    Azərbaycan auditorları sentyabrda 454 müqavilə bağlayıb

    Maliyyə
    17:03

    "Qarabağ"ın futbolçusu: "Avrokubokların tarixinə düşmək mənim üçün xoş sürpriz oldu"

    Futbol
    17:00

    Azərbaycandakı bankların ödədiyi mənfəət vergisinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2025)

    Maliyyə
    16:58

    Britaniya Şimali Atlantikada Rusiya sualtı qayıqlarının fəallığının artdığını bildirib

    Digər ölkələr
    16:52

    Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən ümumilikdə 25 kq narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    16:45

    Anar Sarıyev: "Birinci hissədə etdiyimiz səhvlərin ucbatından toparlana bilmədik"

    Komanda
    16:41

    Bəzi çaylardan sel keçəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti