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    Рэнкинг банков Азербайджана по проблемным кредитам (TOP-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по объему просроченного кредитования

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему просроченного кредитования на 1 января 2017 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по объему просроченного кредитования (TOP-5):

    Банки Просроченные кредиты (тыс. манат)
    1 Bank of Baku 116 808,40
    2 PASHA Bank 83 141,00
    3 Xalg Bank 80 616,00
    4 YapiKredi Bank Azerbaijan 51 057,66
    5 Bank Respublika 28 320,00

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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