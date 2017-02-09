Рэнкинг банков Азербайджана по проблемным кредитам (TOP-5)

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему просроченного кредитования на 1 января 2017 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему просроченного кредитования (TOP-5):
|№
|Банки
|Просроченные кредиты (тыс. манат)
|1
|Bank of Baku
|116 808,40
|2
|PASHA Bank
|83 141,00
|3
|Xalg Bank
|80 616,00
|4
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|51 057,66
|5
|Bank Respublika
|28 320,00
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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