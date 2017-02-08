Рэнкинг банков Азербайджана по потребительскому кредитованию (TOP-5)

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему потребительских кредитов на 1 января 2017 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по потребительскому кредитованию (TOP-5):
|№
|Банки
|Потребительские кредиты (тыс. манатов)
|1
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|65 057,29
|2
|Rabitabank
|64 048,00
|3
|Expressbank
|51 269,00
|4
|Azer-Turk Bank
|31 453,12
|5
|Xalg Bank
|30 432,35
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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