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    Рэнкинг банков Азербайджана по потребительскому кредитованию (TOP-5)

    Report подготовил рэнкинг банков Азербайджана по объему потребительских кредитов

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему потребительских кредитов на 1 января 2017 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по потребительскому кредитованию (TOP-5):

    Банки Потребительские кредиты (тыс. манатов)
    1 YapiKredi Bank Azerbaijan 65 057,29
    2 Rabitabank 64 048,00
    3 Expressbank 51 269,00
    4 Azer-Turk Bank 31 453,12
    5 Xalg Bank 30 432,35

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