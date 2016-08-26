Рэнкинг банков Азербайджана по отношению процентных расходов к депозитам (ТОП-5)

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по отношению процентных расходов к депозитному портфелю в первой половине 2016 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по отношению процентных расходов к депозитному портфелю (TOП-5):
|№
|Банки
|Процентные расходы / Депозитный портфель
|1
|Turanbank
|0,072
|2
|Expressbank
|0,067
|3
|Bank Avrasiya
|0,058
|4
|NBC Bank
|0,056
|5
|Gunaybank
|0,049
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
Поделиться в Facebook