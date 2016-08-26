Рэнкинг банков Азербайджана по отношению процентных расходов к депозитам (ТОП-5)

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по отношению процентных расходов к депозитному портфелю в первой половине 2016 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по отношению процентных расходов к депозитному портфелю (TOП-5):

№ Банки Процентные расходы / Депозитный портфель 1 Turanbank 0,072 2 Expressbank 0,067 3 Bank Avrasiya 0,058 4 NBC Bank 0,056 5 Gunaybank 0,049

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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