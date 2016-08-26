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    Рэнкинг банков Азербайджана по отношению процентных расходов к депозитам (ТОП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по отношению процентных расходов к депозитному портфелю

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по отношению процентных расходов к депозитному портфелю в первой половине 2016 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по отношению процентных расходов к депозитному портфелю (TOП-5):

    Банки Процентные расходы / Депозитный портфель
    1 Turanbank 0,072
    2 Expressbank 0,067
    3 Bank Avrasiya 0,058
    4 NBC Bank 0,056
    5 Gunaybank 0,049

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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