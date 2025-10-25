Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Финансы
    • 25 октября, 2025
    • 10:40
    Рэнкинг банков Азербайджана по объему средств в ЦБА (01.10.2025)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по объему средств в Центральном банке (ЦБА) на 1 октября 2025 года:

    Банки

    Средства банка в

    ЦБА

    (млн манатов)

    Годовая динамика

    средств банка

    в ЦБА

    1

    Kapital Bank

    1 768,914

    25,9%

    2

    PASHA Bank

    507,421

    -59,5%

    3

    Xalq Bank

    150,605

    -25,6%

    4

    Azer-Turk Bank

    104,221

    -26,6%

    5

    Premium Bank

    86,392

    4,5%

    6

    Yelo Bank

    52,905

    4,5%

    7

    Azerbaijan Industry Bank

    38,506

    26,3%

    8

    Ziraat Bank Azerbaijan

    33,959

    -23,1%

    9

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    24,318

    -24,9%

    10

    Turan Bank

    22,574

    -18,1%

    11

    Bank BTB

    7,547

    0,6%

    12

    Bank Eurasia

    4,975

    -22,1%

    13

    Access Bank

    Не заявлено

    Не заявлено

    14

    AFB Bank

    Не заявлено

    Не заявлено

    15

    International Bank of Azerbaijan

    Не заявлено

    Не заявлено

    16

    Bank of Baku

    Не заявлено

    Не заявлено

    17

    Bank Respublika

    Не заявлено

    Не заявлено

    18

    Bank VTB Azerbaijan

    Не заявлено

    Не заявлено

    19

    Express Bank

    Не заявлено

    Не заявлено

    20

    Bank Melli Iran-Baku

    Не заявлено

    Не заявлено

    21

    Rabitabank

    Не заявлено

    Не заявлено

    22

    Unibank

    Не заявлено

    Не заявлено
    Azərbaycandakı bankların Mərkəzi Bankdakı vəsaitlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.10.2025)

