Рэнкинг банков Азербайджана по объему средств в ЦБА (01.10.2025)
- 25 октября, 2025
- 10:40
Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по объему средств в Центральном банке (ЦБА) на 1 октября 2025 года:
|
№
|
Банки
|
Средства банка в
ЦБА
(млн манатов)
|
Годовая динамика
средств банка
в ЦБА
|
1
|
Kapital Bank
|
1 768,914
|
25,9%
|
2
|
PASHA Bank
|
507,421
|
-59,5%
|
3
|
Xalq Bank
|
150,605
|
-25,6%
|
4
|
Azer-Turk Bank
|
104,221
|
-26,6%
|
5
|
Premium Bank
|
86,392
|
4,5%
|
6
|
Yelo Bank
|
52,905
|
4,5%
|
7
|
Azerbaijan Industry Bank
|
38,506
|
26,3%
|
8
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
33,959
|
-23,1%
|
9
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
24,318
|
-24,9%
|
10
|
Turan Bank
|
22,574
|
-18,1%
|
11
|
Bank BTB
|
7,547
|
0,6%
|
12
|
Bank Eurasia
|
4,975
|
-22,1%
|
13
|
Access Bank
|
Не заявлено
|
Не заявлено
|
14
|
AFB Bank
|
Не заявлено
|
Не заявлено
|
15
|
International Bank of Azerbaijan
|
Не заявлено
|
Не заявлено
|
16
|
Bank of Baku
|
Не заявлено
|
Не заявлено
|
17
|
Bank Respublika
|
Не заявлено
|
Не заявлено
|
18
|
Bank VTB Azerbaijan
|
Не заявлено
|
Не заявлено
|
19
|
Express Bank
|
Не заявлено
|
Не заявлено
|
20
|
Bank Melli Iran-Baku
|
Не заявлено
|
Не заявлено
|
21
|
Rabitabank
|
Не заявлено
|
Не заявлено
|
22
|
Unibank
|
Не заявлено
|
Не заявлено