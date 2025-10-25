İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    Azərbaycandakı bankların Mərkəzi Bankdakı vəsaitlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.10.2025)

    Maliyyə
    • 25 oktyabr, 2025
    • 10:40
    Azərbaycandakı bankların Mərkəzi Bankdakı vəsaitlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.10.2025)

    "Report" Azərbaycandakı bankların 1 oktyabr 2025-ci ilə Mərkəzi Bankdakı vəsaitlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın Mərkəzi

    Bankdakı vəsaitləri

    (milyon manat)

    Bankın Mərkəzi

    Bankdakı vəsaitlərinin

    illik dinamikası

    1

    Kapital Bank

    1 768,914

    25,9%

    2

    PASHA Bank

    507,421

    -59,5%

    3

    Xalq Bank

    150,605

    -25,6%

    4

    Azer-Turk Bank

    104,221

    -26,6%

    5

    Premium Bank

    86,392

    4,5%

    6

    Yelo Bank

    52,905

    4,5%

    7

    Azerbaijan Industry Bank

    38,506

    26,3%

    8

    Ziraat Bank Azerbaijan

    33,959

    -23,1%

    9

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    24,318

    -24,9%

    10

    Turan Bank

    22,574

    -18,1%

    11

    Bank BTB

    7,547

    0,6%

    12

    Bank Eurasia

    4,975

    -22,1%

    13

    Access Bank

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    14

    AFB Bank

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    15

    International Bank of Azerbaijan

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    16

    Bank of Baku

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    17

    Bank Respublika

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    18

    Bank VTB Azerbaijan

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    19

    Express Bank

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    20

    Bank Melli Iran-Baku

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    21

    Rabitabank

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    22

    Unibank

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib
    Рэнкинг банков Азербайджана по объему средств в ЦБА (01.10.2025)

