Рэнкинг банков Азербайджана по объему средств в ЦБА (01.04.2026)
- 25 апреля, 2026
- 10:40
Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по объему средств в Центральном банке (ЦБА) на 1 апреля 2026 года:
№
Банки
Средства банка
в ЦБА
(млн манатов)
Годовая динамика
средств банка в ЦБА
1
Kapital Bank
1 509,678
-22,1%
2
PASHA Bank
1 367,238
173,3%
3
Azer-Turk Bank
201,745
-27,4%
4
Xalq Bank
162,059
-10,1%
5
Yelo Bank
55,096
4,2%
6
Premium Bank
53,788
-1,6%
7
Yapi Credi Bank Azerbaijan
41,232
15,7%
8
Ziraat Bank Azerbaijan
31,431
-20,2%
9
Azerbaijan Industry Bank
20,584
-56,6%
10
Turan Bank
17,731
-25,9%
11
Bank Eurasia
5,752
-42,1%
12
Access Bank
Не заявлено
Не заявлено
13
AFB Bank
Не заявлено
Не заявлено
14
International Bank of Azerbaijan
Не заявлено
Не заявлено
15
Bank of Baku
Не заявлено
Не заявлено
16
Bank Respublika
Не заявлено
Не заявлено
17
Bank VTB Azerbaijan
Не заявлено
Не заявлено
18
Express Bank
Не заявлено
Не заявлено
19
Bank Melli Iran-Baku
Не заявлено
Не заявлено
20
Rabitabank
Не заявлено
Не заявлено
21
Unibank
Не заявлено
Не заявлено