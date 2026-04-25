    Рэнкинг банков Азербайджана по объему средств в ЦБА (01.04.2026)

    Финансы
    • 25 апреля, 2026
    • 10:40
    Рэнкинг банков Азербайджана по объему средств в ЦБА (01.04.2026)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по объему средств в Центральном банке (ЦБА) на 1 апреля 2026 года:

    Банки

    Средства банка

    в ЦБА

    (млн манатов)

    Годовая динамика

    средств банка в ЦБА

    1

    Kapital Bank

    1 509,678

    -22,1%

    2

    PASHA Bank

    1 367,238

    173,3%

    3

    Azer-Turk Bank

    201,745

    -27,4%

    4

    Xalq Bank

    162,059

    -10,1%

    5

    Yelo Bank

    55,096

    4,2%

    6

    Premium Bank

    53,788

    -1,6%

    7

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    41,232

    15,7%

    8

    Ziraat Bank Azerbaijan

    31,431

    -20,2%

    9

    Azerbaijan Industry Bank

    20,584

    -56,6%

    10

    Turan Bank

    17,731

    -25,9%

    11

    Bank Eurasia

    5,752

    -42,1%

    12

    Access Bank

    Не заявлено

    Не заявлено

    13

    AFB Bank

    Не заявлено

    Не заявлено

    14

    International Bank of Azerbaijan

    Не заявлено

    Не заявлено

    15

    Bank of Baku

    Не заявлено

    Не заявлено

    16

    Bank Respublika

    Не заявлено

    Не заявлено

    17

    Bank VTB Azerbaijan

    Не заявлено

    Не заявлено

    18

    Express Bank

    Не заявлено

    Не заявлено

    19

    Bank Melli Iran-Baku

    Не заявлено

    Не заявлено

    20

    Rabitabank

    Не заявлено

    Не заявлено

    21

    Unibank

    Не заявлено

    Не заявлено
    Банки Азербайджана
    Azərbaycandakı bankların Mərkəzi Bankdakı vəsaitlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.04.2026)

    Последние новости

    21:05

    Азербайджанский борец Ислам Базарганов стал чемпионом Европы

    Индивидуальные
    20:54

    Арагчи прибыл с визитом в Оман

    В регионе
    20:48

    Байрамов: Стратегическое партнерство между Баку и Киевом продолжает укрепляться

    Внешняя политика
    20:31

    Байрамов и Сибига обсудили развитие сотрудничества между Азербайджаном и Украиной - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    20:22

    Пятеро азербайджанских борцов вышли в финал ЧЕ в Албании

    Индивидуальные
    20:04
    Видео

    В соцсети Ильхама Алиева опубликован видеоролик о визите Зеленского в Азербайджан

    Внешняя политика
    19:58

    Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Исламабад

    Другие страны
    19:49

    Bild: АдГ опережает партию Мерца в опросе граждан ФРГ

    Другие страны
    19:33
    Видео

    Пакистан вывел на орбиту новый спутник наблюдения Земли EO-3

    Другие страны
    Лента новостей