    Azərbaycandakı bankların Mərkəzi Bankdakı vəsaitlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.04.2026)

    Maliyyə
    • 25 aprel, 2026
    • 10:40
    Azərbaycandakı bankların Mərkəzi Bankdakı vəsaitlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.04.2026)

    "Report" Azərbaycandakı bankların 1 aprel 2026-cı ilə Mərkəzi Bankdakı vəsaitlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın Mərkəzi Bankdakı

    vəsaitləri

    (milyon manat)

    Bankın Mərkəzi Bankdakı

    vəsaitlərinin

    illik dinamikası

    1

    Kapital Bank

    1 509,678

    -22,1%

    2

    PASHA Bank

    1 367,238

    173,3%

    3

    Azer-Turk Bank

    201,745

    -27,4%

    4

    Xalq Bank

    162,059

    -10,1%

    5

    Yelo Bank

    55,096

    4,2%

    6

    Premium Bank

    53,788

    -1,6%

    7

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    41,232

    15,7%

    8

    Ziraat Bank Azerbaijan

    31,431

    -20,2%

    9

    Azerbaijan Industry Bank

    20,584

    -56,6%

    10

    Turan Bank

    17,731

    -25,9%

    11

    Bank Eurasia

    5,752

    -42,1%

    12

    Access Bank

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    13

    AFB Bank

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    14

    International Bank of Azerbaijan

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    15

    Bank of Baku

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    16

    Bank Respublika

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    17

    Bank VTB Azerbaijan

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    18

    Express Bank

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    19

    Bank Melli Iran-Baku

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    20

    Rabitabank

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    21

    Unibank

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib
    Azərbaycan bankları Bank renkinqi Mərkəzi Bank
    Рэнкинг банков Азербайджана по объему средств в ЦБА (01.04.2026)

    Son xəbərlər

    20:59

    "Qəbələ"nin baş məşqçisi: Kaxaber Sxadadze: "Hər oyun bizim üçün finala bərabər olacaq"

    Futbol
    20:53

    "Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Böyük futbol xırda detallardan ibarətdir"

    Futbol
    20:52

    Meksika XİN Çiuaua ştatındakı insidenti şərh edib

    Digər ölkələr
    20:43

    Afrika İttifaqı yaraqlıların Malinin paytaxtına və bölgələrinə hücumlarını pisləyib

    Digər ölkələr
    20:38

    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan-Ukrayna münasibətlərinin bütün spektri üzrə məzmunlu müzakirələr apardıq

    Xarici siyasət
    20:35

    İslam Bazarqanov Albaniyada Avropa çempionu olub

    Fərdi
    20:32
    Foto

    Azərbaycanın dağ xizəkçisi Şanel Akselsson Norveçdəki beynəlxalq yarışda 4-cü olub

    Fərdi
    20:26

    XİN Ukrayna ilə imzalanan saziş haqqında məlumat yayıb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    20:23
    Foto

    Premyer Liqa: "Qəbələ" - "Araz-Naxçıvan" oyununda qalib müəyyənləşməyib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti