Рэнкинг банков Азербайджана по объему просроченных кредитов (01.10.2025)
- 25 октября, 2025
- 11:40
Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по объему просроченных кредитов по состоянию на 1 октября 2025 года:
|
№
|
Банки
|
Просроченные кредиты банков
(млн манатов)
|
Годовая динамика просроченных
кредитов банков
|
1
|
International Bank of Azerbaijan
|
314,510
|
32,8%
|
2
|
Kapital Bank
|
168,969
|
70,1%
|
3
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
94,647
|
25,8%
|
4
|
Access Bank
|
90,577
|
44,5%
|
5
|
PASHA Bank
|
89,632
|
-40,8%
|
6
|
Xalq Bank
|
63,419
|
-11,5%
|
7
|
Rabitabank
|
47,413
|
58,5%
|
8
|
Bank of Baku
|
42,428
|
46,7%
|
9
|
Unibank
|
42,353
|
-20,6%
|
10
|
Yelo Bank
|
38,228
|
48,4%
|
11
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
32,389
|
3,6%
|
12
|
Turan Bank
|
30,846
|
15,5%
|
13
|
Azer-Turk Bank
|
26,880
|
50,9%
|
14
|
AFB Bank
|
20,354
|
4,2%
|
15
|
Bank BTB
|
19,967
|
-28,3%
|
16
|
Bank Respublika
|
19,667
|
98,8%
|
17
|
Bank VTB Azerbaijan
|
17,929
|
0,7%
|
18
|
Bank Eurasia
|
17,640
|
-20,2%
|
19
|
Express Bank
|
13,308
|
87,4%
|
20
|
Azerbaijan Industry Bank
|
5,391
|
-0,7%
|
21
|
Premium Bank
|
1,418
|
-54,0%
|
22
|
Bank Melli Iran-Baku
|
1,060
|
-29,4%