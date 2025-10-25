Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Рэнкинг банков Азербайджана по объему просроченных кредитов (01.10.2025)

    Финансы
    • 25 октября, 2025
    • 11:40
    Рэнкинг банков Азербайджана по объему просроченных кредитов (01.10.2025)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по объему просроченных кредитов по состоянию на 1 октября 2025 года:

    Банки

    Просроченные кредиты банков

    (млн манатов)

    Годовая динамика просроченных

    кредитов банков

    1

    International Bank of Azerbaijan

    314,510

    32,8%

    2

    Kapital Bank

    168,969

    70,1%

    3

    Ziraat Bank Azerbaijan

    94,647

    25,8%

    4

    Access Bank

    90,577

    44,5%

    5

    PASHA Bank

    89,632

    -40,8%

    6

    Xalq Bank

    63,419

    -11,5%

    7

    Rabitabank

    47,413

    58,5%

    8

    Bank of Baku

    42,428

    46,7%

    9

    Unibank

    42,353

    -20,6%

    10

    Yelo Bank

    38,228

    48,4%

    11

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    32,389

    3,6%

    12

    Turan Bank

    30,846

    15,5%

    13

    Azer-Turk Bank

    26,880

    50,9%

    14

    AFB Bank

    20,354

    4,2%

    15

    Bank BTB

    19,967

    -28,3%

    16

    Bank Respublika

    19,667

    98,8%

    17

    Bank VTB Azerbaijan

    17,929

    0,7%

    18

    Bank Eurasia

    17,640

    -20,2%

    19

    Express Bank

    13,308

    87,4%

    20

    Azerbaijan Industry Bank

    5,391

    -0,7%

    21

    Premium Bank

    1,418

    -54,0%

    22

    Bank Melli Iran-Baku

    1,060

    -29,4%
    Банки Азербайджана Просроченные кредиты ренкинг
    Azərbaycandakı bankların vaxtı keçmiş kreditlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.10.2025)

    Последние новости

    12:32

    В Казахстане правоохранители с начала года изъяли 13 тонн колумбийского кокаина

    В регионе
    12:24

    Суданская армия уничтожила грузовой самолет в аэропорту города Ньяла

    Другие страны
    12:20

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру депозитного портфеля (01.10.2025)

    Финансы
    12:17

    Посол ЕС: Решения Баку и Еревана приближают регион к миру

    Внешняя политика
    12:10

    В Индии автомобиль наехал на пешеходов: пять человек погибли, двое ранены

    Другие страны
    12:00

    Рэнкинг банков Азербайджана по объему обязательств (01.10.2025)

    Финансы
    11:57
    Фото

    В рамках проекта EU4Energy состоялся семинар для представителей СМИ

    Энергетика
    11:50
    Фото

    Генсек ТЮРКПА встретился с лидером МНР Девлетом Бахчели

    Внешняя политика
    11:44

    Завершена выплата пособий, пенсий, адресной социальной помощи за октябрь

    Социальная защита
    Лента новостей