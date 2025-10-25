İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Azərbaycandakı bankların vaxtı keçmiş kreditlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.10.2025)

    Maliyyə
    • 25 oktyabr, 2025
    • 11:40
    Azərbaycandakı bankların vaxtı keçmiş kreditlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.10.2025)

    "Report" Azərbaycandakı bankların 1 oktyabr 2025-ci ilə vaxtı keçmiş kreditlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın vaxtı keçmiş kreditləri

    (milyon manat)

    Bankın vaxtı keçmiş kreditlərinin

    illik dinamikası

    1

    International Bank of Azerbaijan

    314,510

    32,8%

    2

    Kapital Bank

    168,969

    70,1%

    3

    Ziraat Bank Azerbaijan

    94,647

    25,8%

    4

    Access Bank

    90,577

    44,5%

    5

    PASHA Bank

    89,632

    -40,8%

    6

    Xalq Bank

    63,419

    -11,5%

    7

    Rabitabank

    47,413

    58,5%

    8

    Bank of Baku

    42,428

    46,7%

    9

    Unibank

    42,353

    -20,6%

    10

    Yelo Bank

    38,228

    48,4%

    11

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    32,389

    3,6%

    12

    Turan Bank

    30,846

    15,5%

    13

    Azer-Turk Bank

    26,880

    50,9%

    14

    AFB Bank

    20,354

    4,2%

    15

    Bank BTB

    19,967

    -28,3%

    16

    Bank Respublika

    19,667

    98,8%

    17

    Bank VTB Azerbaijan

    17,929

    0,7%

    18

    Bank Eurasia

    17,640

    -20,2%

    19

    Express Bank

    13,308

    87,4%

    20

    Azerbaijan Industry Bank

    5,391

    -0,7%

    21

    Premium Bank

    1,418

    -54,0%

    22

    Bank Melli Iran-Baku

    1,060

    -29,4%
    Azərbaycan bankları vaxtı keçmiş kreditlər renkinq
    Рэнкинг банков Азербайджана по объему просроченных кредитов (01.10.2025)

    Son xəbərlər

    12:33

    Nazir müavini: Azərbaycanda hər iki tələbədən biri dövlət sifarişi əsasında təhsil alır

    Digər
    12:33

    Bakıda gecə saatlarında avtoxuliqanlıq edən 4 sürücü saxlanılıb

    Hadisə
    12:20

    Azərbaycandakı bankların depozit portfelinin məbləğinə görə renkinqi (01.10.2025)

    Maliyyə
    12:15

    Azərbaycan qarğıdalı idxalını 42 %-dən çox azaldıb

    Biznes
    12:13
    Foto

    Aİ-nin Azərbaycandakı Nümayəndəliyi "Avropada Təhsil" sərgisi keçirir

    Elm və təhsil
    12:04

    Aİ səfiri: Ermənistan-Azərbaycan normallaşma prosesindəki son qərarlar sülhə töhfə verəcək

    Xarici siyasət
    12:00

    Azərbaycanın boccia idman növü üzrə paralimpiyaçıları Qazaxıstandakı turnirə qatılırlar

    Fərdi
    12:00

    Azərbaycandakı bankların öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.10.2025)

    Maliyyə
    11:45

    Azərbaycana yay mövsümündə gələn turistlərin sayı 5 %-dən çox azalıb

    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti