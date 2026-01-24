Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Рэнкинг банков Азербайджана по объему просроченных кредитов (01.01.2026)

    Финансы
    • 24 января, 2026
    • 11:40
    Рэнкинг банков Азербайджана по объему просроченных кредитов (01.01.2026)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по объему просроченных кредитов по состоянию на 1 январья 2026 года:

    Банки

    Просроченные

    кредиты банков

    (млн манатов)

    Годовая динамика

    просроченных

    кредитов банков

    1

    International Bank of Azerbaijan

    297,776

    28,3%

    2

    Kapital Bank

    158,173

    62,0%

    3

    PASHA Bank

    84,836

    12,9%

    4

    Access Bank

    73,181

    14,0%

    5

    Ziraat Bank Azerbaijan

    63,616

    44,1%

    6

    Xalq Bank

    55,049

    0,8%

    7

    Yelo Bank

    41,212

    44,0%

    8

    Unibank

    40,692

    -25,5%

    9

    Bank of Baku

    36,177

    44,9%

    10

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    32,467

    3,0%

    11

    Rabitabank

    32,152

    4,3%

    12

    Turan Bank

    31,890

    39,8%

    13

    Azer-Turk Bank

    26,163

    75,4%

    14

    Bank VTB Azerbaijan

    19,690

    25,2%

    15

    AFB Bank

    19,421

    5,2%

    16

    Bank BTB

    19,336

    -6,9%

    17

    Bank Eurasia

    17,285

    -6,8%

    18

    Bank Respublika

    15,264

    53,9%

    19

    Express Bank

    14,770

    60,4%

    20

    Azerbaijan Industry Bank

    10,508

    93,8%

    21

    Premium Bank

    2,085

    -35,1%

    22

    Bank Melli Iran-Baku

    0,952

    -34,2%
    Банки Азербайджана Просроченные кредиты ренкинг
    Azərbaycandakı bankların vaxtı keçmiş kreditlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

    Лента новостей