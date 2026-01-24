Рэнкинг банков Азербайджана по объему просроченных кредитов (01.01.2026)
- 24 января, 2026
- 11:40
Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по объему просроченных кредитов по состоянию на 1 январья 2026 года:
|
№
|
Банки
|
Просроченные
кредиты банков
(млн манатов)
|
Годовая динамика
просроченных
кредитов банков
|
1
|
International Bank of Azerbaijan
|
297,776
|
28,3%
|
2
|
Kapital Bank
|
158,173
|
62,0%
|
3
|
PASHA Bank
|
84,836
|
12,9%
|
4
|
Access Bank
|
73,181
|
14,0%
|
5
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
63,616
|
44,1%
|
6
|
Xalq Bank
|
55,049
|
0,8%
|
7
|
Yelo Bank
|
41,212
|
44,0%
|
8
|
Unibank
|
40,692
|
-25,5%
|
9
|
Bank of Baku
|
36,177
|
44,9%
|
10
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
32,467
|
3,0%
|
11
|
Rabitabank
|
32,152
|
4,3%
|
12
|
Turan Bank
|
31,890
|
39,8%
|
13
|
Azer-Turk Bank
|
26,163
|
75,4%
|
14
|
Bank VTB Azerbaijan
|
19,690
|
25,2%
|
15
|
AFB Bank
|
19,421
|
5,2%
|
16
|
Bank BTB
|
19,336
|
-6,9%
|
17
|
Bank Eurasia
|
17,285
|
-6,8%
|
18
|
Bank Respublika
|
15,264
|
53,9%
|
19
|
Express Bank
|
14,770
|
60,4%
|
20
|
Azerbaijan Industry Bank
|
10,508
|
93,8%
|
21
|
Premium Bank
|
2,085
|
-35,1%
|
22
|
Bank Melli Iran-Baku
|
0,952
|
-34,2%