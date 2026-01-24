İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Azərbaycandakı bankların vaxtı keçmiş kreditlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

    Maliyyə
    • 24 yanvar, 2026
    • 11:40
    Azərbaycandakı bankların vaxtı keçmiş kreditlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

    "Report" Azərbaycandakı bankların 1 yanvar 2026-cı ilə vaxtı keçmiş kreditlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın

    vaxtı keçmiş kreditləri

    (milyon manat)

    Bankın vaxtı keçmiş

    kreditlərinin

    illik dinamikası

    1

    International Bank of Azerbaijan

    297,776

    28,3%

    2

    Kapital Bank

    158,173

    62,0%

    3

    PASHA Bank

    84,836

    12,9%

    4

    Access Bank

    73,181

    14,0%

    5

    Ziraat Bank Azerbaijan

    63,616

    44,1%

    6

    Xalq Bank

    55,049

    0,8%

    7

    Yelo Bank

    41,212

    44,0%

    8

    Unibank

    40,692

    -25,5%

    9

    Bank of Baku

    36,177

    44,9%

    10

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    32,467

    3,0%

    11

    Rabitabank

    32,152

    4,3%

    12

    Turan Bank

    31,890

    39,8%

    13

    Azer-Turk Bank

    26,163

    75,4%

    14

    Bank VTB Azerbaijan

    19,690

    25,2%

    15

    AFB Bank

    19,421

    5,2%

    16

    Bank BTB

    19,336

    -6,9%

    17

    Bank Eurasia

    17,285

    -6,8%

    18

    Bank Respublika

    15,264

    53,9%

    19

    Express Bank

    14,770

    60,4%

    20

    Azerbaijan Industry Bank

    10,508

    93,8%

    21

    Premium Bank

    2,085

    -35,1%

    22

    Bank Melli Iran-Baku

    0,952

    -34,2%
    Azərbaycan bankları vaxtı keçmiş kreditlər renkinq
    Рэнкинг банков Азербайджана по объему просроченных кредитов (01.01.2026)

