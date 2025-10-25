Рэнкинг банков Азербайджана по объему обязательств (01.10.2025)
- 25 октября, 2025
- 12:00
Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по объему обязательств по состоянию на 1 октября 2025 года:
|
№
|
Банки
|
Обязательства банков
(млн манатов)
|
Годовая динамика
обязательств банков
|
1
|
International Bank of Azerbaijan
|
11 213,525
|
-2,9%
|
2
|
Kapital Bank
|
10 974,274
|
17,1%
|
3
|
PASHA Bank
|
7 936,337
|
2,6%
|
4
|
Xalq Bank
|
3 096,806
|
26,8%
|
5
|
Bank Respublika
|
2 487,034
|
26,5%
|
6
|
Azer-Turk Bank
|
1 732,767
|
19,9%
|
7
|
Unibank
|
1 726,346
|
11,1%
|
8
|
Access Bank
|
1 401,450
|
8,1%
|
9
|
Yelo Bank
|
1 274,755
|
22,3%
|
10
|
Rabitabank
|
1 174,937
|
17,3%
|
11
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
1 079,358
|
59,8%
|
12
|
Bank of Baku
|
948,732
|
23,2%
|
13
|
Turan Bank
|
787,955
|
5,0%
|
14
|
Azerbaijan Industry Bank
|
672,819
|
7,5%
|
15
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
536,095
|
15,5%
|
16
|
Express Bank
|
509,559
|
16,5%
|
17
|
Premium Bank
|
462,894
|
-2,1%
|
18
|
Bank BTB
|
338,413
|
7,0%
|
19
|
AFB Bank
|
245,148
|
3,2%
|
20
|
Bank VTB Azerbaijan
|
186,789
|
-7,3%
|
21
|
Bank Eurasia
|
113,777
|
-5,5%
|
22
|
Bank Melli Iran-Baku
|
68,009
|
-5,7%