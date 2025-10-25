İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Azərbaycandakı bankların öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.10.2025)

    Maliyyə
    • 25 oktyabr, 2025
    • 12:00
    Azərbaycandakı bankların öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.10.2025)

    "Report" Azərbaycandakı bankların 1 oktyabr 2025-ci ilə öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın

    öhdəlikləri

    (milyon manat)

    Bankın

    öhdəliklərinin

    illik dinamikası

    1

    International Bank of Azerbaijan

    11 213,525

    -2,9%

    2

    Kapital Bank

    10 974,274

    17,1%

    3

    PASHA Bank

    7 936,337

    2,6%

    4

    Xalq Bank

    3 096,806

    26,8%

    5

    Bank Respublika

    2 487,034

    26,5%

    6

    Azer-Turk Bank

    1 732,767

    19,9%

    7

    Unibank

    1 726,346

    11,1%

    8

    Access Bank

    1 401,450

    8,1%

    9

    Yelo Bank

    1 274,755

    22,3%

    10

    Rabitabank

    1 174,937

    17,3%

    11

    Ziraat Bank Azerbaijan

    1 079,358

    59,8%

    12

    Bank of Baku

    948,732

    23,2%

    13

    Turan Bank

    787,955

    5,0%

    14

    Azerbaijan Industry Bank

    672,819

    7,5%

    15

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    536,095

    15,5%

    16

    Express Bank

    509,559

    16,5%

    17

    Premium Bank

    462,894

    -2,1%

    18

    Bank BTB

    338,413

    7,0%

    19

    AFB Bank

    245,148

    3,2%

    20

    Bank VTB Azerbaijan

    186,789

    -7,3%

    21

    Bank Eurasia

    113,777

    -5,5%

    22

    Bank Melli Iran-Baku

    68,009

    -5,7%
    Azərbaycan bankları öhdəliklər renkinq
    Рэнкинг банков Азербайджана по объему обязательств (01.10.2025)

