    Финансы
    • 25 апреля, 2026
    • 12:00
    Рэнкинг банков Азербайджана по объему обязательств (01.04.2026)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по объему обязательств на 1 апреля 2026 года:

    Банки

    Обязательства банков

    (млн манатов)

    Годовая динамика

    обязательств банков

    1

    International Bank of Azerbaijan

    12 020,340

    -1,5%

    2

    Kapital Bank

    10 508,259

    -8,2%

    3

    PASHA Bank

    8 088,327

    10,9%

    4

    Xalq Bank

    2 470,047

    -2,2%

    5

    Bank Respublika

    2 388,737

    17,2%

    6

    Azer-Turk Bank

    2 078,547

    12,6%

    7

    Unibank

    1 995,338

    22,2%

    8

    Access Bank

    1 525,679

    10,2%

    9

    Yelo Bank

    1 329,707

    20,2%

    10

    Ziraat Bank Azerbaijan

    1 274,983

    65,3%

    11

    Rabitabank

    1 258,757

    17,6%

    12

    Bank of Baku

    1 040,615

    23,6%

    13

    Turan Bank

    793,899

    2,8%

    14

    Azerbaijan Industry Bank

    756,101

    12,3%

    15

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    663,200

    48,2%

    16

    Express Bank

    532,339

    13,7%

    17

    Premium Bank

    464,829

    -4,5%

    18

    AFB Bank

    402,939

    83,1%

    19

    Bank VTB Azerbaijan

    212,092

    -13,0%

    20

    Bank Eurasia

    124,913

    13,7%

    21

    Bank Melli Iran-Baku

    66,399

    -4,5%
    Банки Азербайджана
    Azərbaycandakı bankların öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.04.2026)

