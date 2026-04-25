Azərbaycandakı bankların öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.04.2026)
- 25 aprel, 2026
- 12:00
"Report" Azərbaycandakı bankların 1 aprel 2026-cı ilə öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
№
Banklar
Bankın öhdəlikləri
(milyon manat)
Bankın öhdəliklərinin
illik dinamikası
1
International Bank of Azerbaijan
12 020,340
-1,5%
2
Kapital Bank
10 508,259
-8,2%
3
PASHA Bank
8 088,327
10,9%
4
Xalq Bank
2 470,047
-2,2%
5
Bank Respublika
2 388,737
17,2%
6
Azer-Turk Bank
2 078,547
12,6%
7
Unibank
1 995,338
22,2%
8
Access Bank
1 525,679
10,2%
9
Yelo Bank
1 329,707
20,2%
10
Ziraat Bank Azerbaijan
1 274,983
65,3%
11
Rabitabank
1 258,757
17,6%
12
Bank of Baku
1 040,615
23,6%
13
Turan Bank
793,899
2,8%
14
Azerbaijan Industry Bank
756,101
12,3%
15
Yapi Credi Bank Azerbaijan
663,200
48,2%
16
Express Bank
532,339
13,7%
17
Premium Bank
464,829
-4,5%
18
AFB Bank
402,939
83,1%
19
Bank VTB Azerbaijan
212,092
-13,0%
20
Bank Eurasia
124,913
13,7%
21
Bank Melli Iran-Baku
66,399
-4,5%