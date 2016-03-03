Рэнкинг банков Азербайджана по объему срочных депозитов (TOП-10)

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему срочных депозитов на 1 января 2016 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему срочных депозитов (TOП-10):
|№
|Банки
|Срочные депозиты
(тыс. манат)
|1
|Atabank
|443 500
|2
|ASB Bank
|367 309
|3
|Muganbank
|210 212
|4
|Rabitabank
|209 467
|5
|Dəmirbank
|205 841
|6
|Accessbank
|172 554
|7
|Turanbank
|130 523
|8
|Silkway Bank
|109 358
|9
|Parabank
|78 288
|10
|Zaminbank
|71 811
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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