Рэнкинг банков Азербайджана по объему срочных депозитов (TOП-10)

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему срочных депозитов на 1 января 2016 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему срочных депозитов (TOП-10):

№ Банки Срочные депозиты

(тыс. манат) 1 Atabank 443 500 2 ASB Bank 367 309 3 Muganbank 210 212 4 Rabitabank 209 467 5 Dəmirbank 205 841 6 Accessbank 172 554 7 Turanbank 130 523 8 Silkway Bank 109 358 9 Parabank 78 288 10 Zaminbank 71 811

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.