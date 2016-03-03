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    Рэнкинг банков Азербайджана по объему срочных депозитов (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему срочных депозитов

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему срочных депозитов на 1 января 2016 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему срочных депозитов (TOП-10):

    Банки Срочные депозиты
    (тыс. манат)
    1 Atabank 443 500
    2 ASB Bank 367 309
    3 Muganbank 210 212
    4 Rabitabank 209 467
    5 Dəmirbank 205 841
    6 Accessbank 172 554
    7 Turanbank 130 523
    8 Silkway Bank 109 358
    9 Parabank 78 288
    10 Zaminbank 71 811

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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